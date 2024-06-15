هتبدأ امتى.. موعد صلاة عيد الاضحى في جازان 2024 في السعودية

موعد صلاة عيد الاضحى في جازان 2024 ،ـ في المملكة العربية السعودية تمثل حدثا مهما يُنتظره المسلمون سواء كانوا سعوديين أو مقيمين، حيث يسعون لأداء هذه الصلاة في المدينة التي يعيشون فيها، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة أن يوم السبت القادم الموافق 15 يونيو سيكون يوم وقفة عرفة وأن يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك،

من خلال هذا المقال سنعرض مواقيت صلاة عيد الأضحى في بعض المدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية في الرياض، سيتم إقامة صلاة العيد في تمام الساعة 5:46 صباحا أما في مكة المكرمة فستكون صلاة العيد في الساعة 6:09 صباحا وفي المدينة المنورة سيكون موعد صلاة العيد الساعة 6:07 صباحا.

موعد صلاة عيد الاضحى في جازان 2024

وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية أكدت أن مواقيت صلاة عيد الأضحى لعام 1445 هـ تختلف من مدينة إلى أخرى نظرا لاختلاف المواقع الجغرافية لكل مدينة وتشترط الوزارة أن تبدأ صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس بخمس عشرة دقيقة، وفقاً لتقويم مدينة أم القرى.

مواقيت صلاة العيد في المدن السعودية 1445

فيما يتعلق بمواعيد صلاة عيد الأضحى لعام 1445 هـ في بعض المدن الرئيسية فقد حددت الوزارة الأوقات على النحو التالي: