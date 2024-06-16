احصل على 5000 كوينز مجاني.. طريقة شحن كوينز بيس موبايل eFootball PES جرب الآن

تتم عملية شحن كوينز بيس موبايل من خلال بعض الخطوات البسيطة والمضمونة خلال دقائق قليلة، ولكن كما نعلم العديد من الأشخاص يلجأ إلى الطرق المضمونة حتى تتم عملية الشحن بطريقة صحيحة دون أي ضرر على حساب اللاعب، وكما نعلم أن لعبة بيس تعتبر واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية التي أحدثت ضجة واسعة في الفترة الأخيرة، مما أدى إلى إقبال عدد كبير من الأشخاص على تحميلها، وهذا بالطبع ساعدها في التربع على قائمة الألعاب الإلكترونية وأصبحت الأكثر بحثًا وتنزيل على مواقع التواصل الاجتماعي.

خطوات شحن كوينز بيس موبايل باستخدام ID

استخدام ID في شحن كوينز بيس موبايل تعتبر من أكثر الطرق المضمونة، وذلك لأن هذه الطريقة مقدمة من E football، لذلك سنوضحها لكم على النحو التالي:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص باللعبة.

الذهاب إلى الصفحة الرئيسية والتي يتم من خلالها تحديد اللاعب عن طريق الضغط على زر “MISSIONS”.

تحديد عدد الكوينز التي ترغب في شحنها.

النقر بعد ذلك على خيار “شراء”، مع تحديد طريقة الدفع التي ترغب في السير عليها عند شحن الكوينز.

بعد انتهاء عملية الشحن سيتم مباشرةً إرسال الكوينز إلى الحساب الخاص باللاعب.

خطوات شحن جواهر لعبة بيس موبايل

تستطيع شحن الجواهر الخاصة بلعبة بيس من خلال الهاتف عن طريق السير على الخطوات التالية: