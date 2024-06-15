موعد صلاة عيد الاضحى في ينبع 2024 ومواقيت الصلاة في المدن السعودية

أعلنت هيئة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية عن موعد صلاة عيد الاضحى في ينبع 2024، ردا على العديد من الاستفسارات والأسئلة المتعلقة بهذا الحدث الديني الكبير، وقد أكدت الهيئة على فضيلة صلاة عيد الأضحى المبارك وأهميتها كواحدة من العبادات المهمة التي حث عليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مشددة على ضرورة مشاركة النساء والرجال في هذه الصلاة المباركة لتعزيز التآلف والوحدة بين المسلمين.

إقامة صلاة عيد الأضحى تمثل لحظة تواصل ديني هام يعبر فيها المسلمون عن فرحتهم وتقديرهم لنعم الله وهي فرصة لجميع أفراد المجتمع للتجمع والتآلف على مبدأ التسامح والمحبة، وتأتي جهود الهيئة في تحديد مواقيت الصلاة وتوفير المصليات والمساجد المجهزة لاستقبال المصلين كجزء من استعداداتها الشاملة لضمان سلامة وراحة المشاركين في هذا العيد الديني الكبير.

موعد صلاة عيد الاضحى في ينبع 2024

أوضحت الشؤون الإسلامية أن موعد صلاة عيد الاضحى في ينبع 2024 ستقام في ينبع بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة في يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024م، تُختلف مواقيت صلاة العيد من مدينة لأخرى ومن محافظة لأخرى داخل المملكة العربية السعودية نظرا لاختلاف الموقع الجغرافي وميعاد شروق الشمس في كل مكان، وفقا لتصريحات الشؤون الإسلامية فإن صلاة عيد الأضحى المبارك في ينبع ستقام في تمام الساعة 5:54 صباحا في اليوم القادم، الأحد.

هذا الإعلان يبرز استعداد الهيئة لاستقبال المصلين وتوفير المصليات والمساجد المجهزة، لضمان تسهيل إقامة صلاة العيد بين أفراد المجتمع بأمانة ويسر، تتمنى الشؤون الإسلامية أن تكون هذه المناسبة فرصة للمسلمين للتقرب إلى الله والاحتفال بالعيد في جو من السكينة والتقدير لنعم الله عليهم.

مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظات ومدن السعودية

مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هـ في مختلف مدن المملكة العربية السعودية تم تحديدها كما يلي: