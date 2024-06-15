موعد صلاة عيد الاضحى في الطائف 2024 بالمملكة العربية السعودية

موعد صلاة عيد الاضحى في الطائف 2024، في مدينة الطائف تستعد المملكة العربية السعودية بفارغ الصبر لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2024، يعد عيد الأضحى من الأعياد الدينية التي تشهد احتفالات مميزة في جميع أنحاء المملكة، حيث تنتشر مشاعر الفرحة والسرور بين الناس.

تقوم السلطات السعودية بتجهيز المساجد والساحات الواسعة في مدينة الطائف لاستقبال المصلين الذين سيؤدون صلاة عيد الأضحى وهي مناسبة تجمع بين الناس في الصلاة والتأمل والدعاء، تتميز مدينة الطائف بتنظيم احتفالات متميزة بمناسبة العيد حيث يتم التحضير بدقة لضمان راحة المصلين واستقبالهم بالطريقة الأمثل.

موعد صلاة عيد الاضحى في الطائف 2024

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية أعلنت موعد صلاة عيد الاضحى في الطائف 2024 في مدينة الطائف وباقي مدن المملكة، وذلك بالتزامن مع تحديد الجهات المختصة لأول أيام عيد الأضحى في المملكة والذي سيكون يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024 بعد يوم وقفة عرفات في يوم السبت 15 يونيو 2024.

وقد تم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الطائف بعد شروق الشمس بحوالي ربع ساعة وفقاً لتقويم أم القرى المعتمد في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، سيتم إقامة صلاة عيد الأضحى 2024 في مدينة الطائف في تمام الساعة 6:18 صباحاً، حيث تتم الاستعدادات لاستقبال المصلين وإعداد المساجد والساحات اللازمة لهذه الفريضة الدينية الهامة.

صلاة العيد في مدينة الطائف

وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية أكدت على استعدادها لاستقبال صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 في منطقة مكة المكرمة بما في ذلك مدينة الطائف من خلال تجهيز حوالي 2268 مصلى وجامع تم تجهيز المساجد والساحات الواسعة بشكل كامل لاستقبال المصلين من كافة أنحاء المدينة والمدن المجاورة بالإضافة إلى تجهيز المصليات النسائية في مختلف الجوامع.

تقديم صلاة عيد الأضحى يحظى بأهمية كبيرة بين السكان والمقيمين في المملكة، حيث يعتبر هذا العيد من أبرز شعائر الدين الإسلامي التي يحتفل بها بفرحة وسرور ومن المعروف أن المساجد والجوامع يكتظ بالمصلين في صباح أول أيام العيد، حيث يتجمع الناس لأداء هذه الفريضة الدينية المهمة، وتعزيزاً للتآلف الاجتماعي والترابط الروحي بين أفراد المجتمع السعودي.