ابسط الاولاد بأناشيد العيد.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 بجودة عالية HD على نايل سات وعرب سات

بعدما قربت المدارس على الإغلاق وبدأ الأطفال بانتظار الإجازة والاستراحة، نقدم لكم أعزاءنا المتابعين تردد واحدة من أبرز القنوات المخصصة للأطفال للاستمتاع بمشاهدتها من حين لآخر خلال العطلة المدرسية، حيث يزداد البحث عبر الإنترنت عن تردد قناة طيور الجنة، نظرا لعدد كبير من محبيها ومتابعيها في جميع أنحاء العالم العربي، خاصة وأن الأطفال قضوا معظم وقتهم في الأشهر الماضية في الدراسة والمراجعة في المنزل.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

المحتوى الذي تقدمه قناة طيور الجنة لمشاهديها متنوع وثري للغاية حيث تعرض الأناشيد، البرامج الترفيهية، والمسلسلات الكرتونية الرائعة هذا التنوع والثراء في المحتوى هو سر نجاح القناة وتفضيل ملايين الأطفال لها عن باقي قنوات الأطفال الأخرى القناة حصدت العديد من الجوائز، وأقامت فرقة طيور الجنة العديد من الحفلات في عدة دول عربية ولمن لا يتمكنون من استقبال القناة عبر الأقمار الصناعية، يمكن متابعة بثها مباشرة عبر يوتيوب أو عبر موقع طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على نايل سات

تسعى قناة طيور الجنة دائما لتلبية متطلبات متابعيها من خلال تقديم تجربة مشاهدة متميزة وضمان بث محتواها بدون أي انقطاع لاستقبال القناة، إليكم بيانات التردد الجديد:

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات 2024

يمكن استقبال القناة على قمر عرب سات باستخدام بيانات التردد التالية:

التردد الجديد: 11310.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

شخصيات مشهورة في قناة طيور الجنة

تضم قناة طيور الجنة وطيور بيبي مجموعة من أفضل المنشدين العرب، حيث تم اختيار بعضهم من خلال برنامج اكتشاف المواهب المعروف “صوتك كنز” الذي كان يعرض على القناة من بين هؤلاء المنشدين الرائعين نجد مالك القناة خالد مقداد ومراد شريف وبراء العويد وجنى وعصومي ووليد آل مقداد لهؤلاء المنشدين تأثير كبير وشهرة واسعة انتشرت في جميع أنحاء العالم.