“سلي وقت عيالك في العيد” تردد قناة وناسة 2024 WANASA على المقر الصناعي نايلسات وعربسات

قناة وناسة، حققت قناة وناسة في السنوات الأخيرة نجاح منقطع النظير واستطاعت أن تحقق نسب مشاهدة مرتفعة جعلتها ضمن قائمة أفضل القنوات المتخصصة للأطفال، وذلك بسبب محتواها المميز والمختلف الذي استطاع أن يجذب اليه ملايين من الأطفال من مختلف الدول العربية، وقد نالت القناة ثقة الأباء والأمهات بسبب ان برامجها لا تقتصر على الجانب الترفيهي فقط ولكنها تقدم محتوى تعليمي ايضا، وسنقدم لكم اليوم في هذا المقال تردد قناة وناسة على مختلف الأقمار الصناعية.

تردد قناة وناسة 2024 على المقر الصناعي نايلسات قناة وناسة تقدم للأطفال مجموعة من البرامج المميزة والأغاني الرائعة التي جذبت الأطفال بسهولة وأثارت اهتمامهم وصارت الوسيلة التي تشغل أوقات فراغهم يستمتعون بشخصياتها المضحكة ويرددون أغانيها الرائعة التي تمتاز بكلماتها المرحة وايقاعها السريع وأدائها خفيف الظل، وشخصية لولو الشخصية الرئيسية بالقناة حازت على اعجاب الاطفال وأحبوها وصارت صديقتهم المفضلة، وقناة وناسة متاحة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات وسنقدم لكم فيما تردد القناة واعدادات الضبط. تردد قناة وناسة نايل سات القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11470

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4 تردد قناة وناسة عرب سات القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11270

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4 ضبط تردد قناة وناسة الراغبين في الاستمتاع بقناة وناسة وبرامجها المميزة يمكنهم استقبال القناة على أجهزتهم بسهولة عبر اتباع الاتي : من الريموت كنترول ادخل الى القائمة ثم اضغط على الاعدادات.

اختر البحث عن القنوات، ثم حدد طريقة البحث اليدوي.

حدد نوع القمر الصناعي، وادخل التردد ثم نوع الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

بالأخير قم بالضغط على “بحث” ليتم تنزيل كافة القنوات التي تعمل على نفس التردد.