PDF نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول عبر موقع الوزارة وموقع نتائجنا في دهوك والبصرة وصلاح الدين وجميع المحافظات

نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول، من المقرر أن تكشف وزارة التربية العراقية عن نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول بعد اجازة عيد الاضحى المبارك بعد أن تكون قد انتهت اعمال التصحيح ورصد الدرجات بشكل كامل، وكانت قد أفادت المؤشرات الاولية أن نسبة النجاح في تلك المرحلة مرتفعة وأن السادة المصححون يحرصون على رصد الدرجات داخل الكشوف قبل أن يتم اعتمادها من قبل السيد الوزير لترسل إلى المدارس، واليكم خطوات استخراج النتائج.

نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التربية العراقية في الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول بداية من الاسبوع القادم، على أن تعلن النتائج بشكل مركزي في كافة المحافظات دفعة واحدة بعد أن يتم الانتهاء من اعمال التصحيح ورصد الدرجات نهائيا، وأصبح من المؤكد أن يتم نشر الكشوف النهائية التي تخص نتائج الطلاب بعد العيد بشكل مباشر، وبحد أقصى الشهر القادم، حيث ستتوافر النتيجة عبر المواقع الرسمية وكذلك في المدارس من خلال كشوفات معتمدة، ومن اجل استخراج نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول فقط قم باتباع تلك الخطوات:

قم بزيارة موقع نتائجنا.

الآن حدد نتائج الثالث المتوسط 2024.

من خلال الجدول الظاهر امامك ابحث عن اسم محافظتك.

في حالة تم اعتماد النتيجة ستظهر كلمة “تنزيل” باللون الاخضر.

قم بالضغط عليها وتحميل كشوف النتيجة على جهازك.

قم بفتح الملف المحمل وابحث عن اسمك ودرجاتك فورا.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2024

يمكنك الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول من خلال موقع وزارة التربية العراقية أيضا المتوافر عبر شبكة الانترنت والذي يعمل بكفاءة، كما يمكنك ترك بياناتك اسفل الموضوع لنجلب لك النتيجة بعد أن يتم الاعلان عنها.