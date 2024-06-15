أجمل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يحرص المسلمون في كل أنحاء العالم على تبادل التهاني والتبريكات مع الأهل والأصدقاء، حيث يحمل هذا العيد في طياته أجواء من البهجة والفرح التي تعم الجميع لذا نقدم لكم مجموعة من أجمل الرسائل والعبارات لتهنئة أحبائكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

أجمل رسائل التهنئة بعيد الأضحى

تقبل الله منا ومنكم: “تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعل عيدكم مليئًا بالفرحة والسرور والرضا.” تهنئة للأصدقاء: “كل عام وأنتم إلى الله أقرب، وأتمنى لكم عيد أضحى مبارك مليء بالخيرات.” باقة من الأمنيات: “بمناسبة عيد الأضحى السعيد، نزف لكم باقة من الأمنيات وأخرى من الدعوات، ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم العيد باليمن والبركات.” معايدة للأحباب: “إلى أحبتي، كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسعادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.” دعاء بالفرح والسرور: “في هذا العيد، أدعو الله أن يعيده علينا وعليكم بالصحة والعافية والمسرات، عيدكم مليء بالفرح والسرور.” تهنئة عامة: “كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتمنى من الله أن يجعله عيدًا مباركًا علينا جميعًا.”

موعد عيد الأضحى المبارك 1445

سيوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام يوم الأحد، 10 من شهر ذي الحجة لعام 1445، الموافق 16 يونيو 2024، نتمنى للجميع عيد سعيد مليئ بالسعادة والبركات، بمناسبة عيد الاضحى المبارك، نود أن نؤكد على أهمية التهنئة والاحتفال في تعزيز روح المحبة والتواصل بين الناس.