موعد صلاة عيد الاضحى في القصيم 2024 وكافة المدن

موعد صلاة عيد الاضحى في القصيم 2024، عيد الأضحى المبارك هو من الفرحات الدينية التي تعزز الروابط الاجتماعية وتنشر المحبة والسرور بين الناس، تعتبر صلاة العيد مناسبة دينية تجمع بين قلوب المسلمين، حيث يجتمعون لأدائها في الصباح الباكر معبرين عن تقديرهم وامتنانهم لنعم الله ورحمته.

هيئة الشؤون الإسلامية السعودية قامت بالإعلان عن مواعيد صلاة العيد لعام 2024 في عدد من مدن المملكة العربية السعودية مثل القصيم والرياض وجدة، المدينة المنورة ومكة المكرمة والطائف وغيرها، حيث يختلف موعد صلاة العيد من مكان إلى آخر بسبب الاختلاف في الموقع الجغرافي لكل مدينة، تعتمد مواعيد الصلاة على خط الطول الذي تقع فيه كل مدينة، مما يؤثر على وقت شروق الشمس وانتهاء الصباح.

موعد صلاة عيد الاضحى في القصيم 2024

وفيما يلي جدول يوضح موعد صلاة عيد الاضحى في القصيم 2024 و في بعض المدن السعودية:

في القصيم موعد صلاة عيد الأضحى سيكون الساعة 5:26 صباحًا

في الرياض يبدأ وقت صلاة العيد عند الساعة 5:46 صباحًا.

في جدة يكون موعد صلاة العيد بعد 15 دقيقة من شروق الشمس.

في المدينة المنورة تقام صلاة العيد عند الساعة 6:07 صباحًا.

في مكة المكرمة يكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:09 صباحًا.

في الطائف يكون موعد صلاة العيد في الساعة 5:50 صباحًا.

تعد هذه الصلاة فرصة للمسلمين التلاحم والتكافل، حيث يجتمعون في المصليات ويؤدون الصلاة شعور بالسعادة والتقدير مما يعكس أجواء الفرحة والود بين أفراد المجتمع الإسلامي.

موعد صلاة العيد 2024 بالمملكة السعودية

صلاة العيد تعد من أهم الشعائر الدينية في الإسلام التي يحرص المسلمون في جميع أنحاء العالم على أدائها، حيث يجتمعون في موعد واحد للتعبير عن فرحتهم والمشاركة في تكبيرات العيد، تمثل هذه الصلاة فرصة للتلاحم والتقرب إلى الله، وتعزز من روح المحبة والسلام في المجتمعات الإسلامية.

في المملكة السعودية قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بتحديد موعد صلاة عيد الأضحى لعام 2024، حيث يكون بعد شروق شمس يوم الأحد العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1445 هجرية الموافق السادس عشر من شهر يونيو لعام 2024 ميلاديا، تأتي هذه الإعلانات بناء على التقويم الهجري والمتابعة الدقيقة لرؤية هلال ذي الحجة.