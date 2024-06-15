موعد صلاة عيد الاضحى في المدينة المنورة 2024 بالساعة والدقيقة

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد صلاة عيد الاضحى في المدينة المنورة 2024 و الرياض وبقية مدن المملكة العربية السعودية، يعيش المسلمون في هذه الأيام المباركة أجواء من العبادة والطاعة، حيث تعتبر هذه الأيام من أفضل الأيام التي تكثر فيها الأعمال الصالحة مثل أداء فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلًا الصلاة والصدقة والأضحية وغيرها من العبادات. ويأتي اليوم يوم عرفة، الذي أخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن عظم أجره،

مع اقتراب موعد صلاة عيد الأضحى، يحرص المسلمون في المملكة العربية السعودية على الاستعداد لأداء هذه الشعيرة العظيمة، تمثل صلاة العيد بداية الاحتفالات بعيد الأضحى وتتبعها شعائر ذبح الأضاحي التي توزع لحومها على الفقراء والمحتاجين مما يعزز من روح التكافل الاجتماعي والتعاون بين أفراد المجتمع.

موعد صلاة عيد الاضحى في المدينة المنورة 2024

يستقبل الناس من كل الأعمار الكبار والصغار والأطفال عيد الأضحى بفرحة وسرور عارمين، حيث تملأ الأجواء بالبهجة والسعادة يتوجه الناس في الدول العربية والإسلامية لأداء صلاة عيد الأضحى معظمين شعائر الله وأنظمته ومن منهج السنة في الصلاة أن يتبع المصلي طريقا في ذهابه وطريقا آخر في عودته وأن يغتسل قبل الخروج للصلاة بشكل مبكر، يفضل أن يؤجل تناول الطعام حتى يعود من الصلاة خاصة إذا كان لديه أضحية ولكنه يجوز له أن يأكل حتى إذا لم يكن لديه أضحية سيكون موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية كما يلي:

في المدينة المنورة، سيكون موعد صلاة العيد في الساعة 6:07 صباحًا

في الرياض، سيكون موعد صلاة العيد في الساعة 5:46 صباحًا.

في مكة المكرمة، سيكون موعد صلاة العيد في تمام الساعة 6:09 صباحًا.

في نجران، سيبدأ موعد صلاة العيد في الساعة 5:56 صباحًا.

في سكاكا، سيكون موعد صلاة عيد الأضحى في الساعة 5:58 صباحًا.

في جازان، سيكون موعد صلاة العيد في الساعة 5:59 صباحًا.

في تبوك، سيكون موعد صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة 6:02 صباحًا.

تكبيرات صلاة العيد

علمائنا أوضحوا أن صلاة عيد الفطر أو الأضحى تتألف من ركعتين فقط، حيث يبدأ المصلي بتكبير سبع مرات في الركعة الأولى ثم يقرأ الفاتحة تليها سورة مثل الأعلى أو سورة “ق” في الركعة الثانية يكبر المصلي ست مرات ثم يقرأ الفاتحة مع سورة قصيرة الغاشية أو القمر قبل أن يتبع ذلك بالخطبة.

وأوضح أن تلك الصلاة تعد من أبرز المناسبات الدينية، حيث يجتمع المسلمون لأدائها في المصليات والمساجد تعبيراً عن الفرحة والتقرب إلى الله في هذه الأيام المباركة تعتبر صلاة عيد الفطر والأضحى من العبادات الجماعية التي توحد المسلمين، حيث يلتقون لأدائها وسط أجواء من الود والمحبة.