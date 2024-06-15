أسعار الأضاحي في مصر لعام 2024..سعر لحوم البقر والغنم والخرفان والعجول في أسواق وزارة الزراعة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد التساؤل بين المسلمين حول أسعار الأضاحي، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار اللحوم خلال الفترة الأخيرة، نقدم لكم في هذا المقال أحدث أسعار الأضاحي، بما في ذلك العجول البقري، الأغنام، الماعز، وغيرها من الأنواع المتاحة في الأسواق المصرية.

أسعار العجول البقري القائمة

اللحم البقري كبير السن: وصل سعر الكيلو إلى 120 جنيه.

اللحم البقري القائم: يتراوح سعر الكيلو بين 140 و150 جنيه.

اللحم البتلو القائم: سجل سعر الكيلو 250 جنيه.

العجول البقري بالكامل: تتراوح أسعارها بين 35,000 و40,000 جنيه.

أسعار الجاموس والأغنام والماعز

اللحم الجاموسي القائم: حوالي 155 جنيه للكيلو.

اللحم البقري القائم: وصل إلى 175 جنيه للكيلو.

الأغنام البلدي القائمة: بلغ سعر الكيلو 190 جنيه.

الخراف القائمة: حوالي 200 جنيه للكيلو.

الماعز القائم: وصل سعر الكيلو إلى 190 جنيه.

أسعار العجول في أسواق وزارة الزراعة

العجول البقري البتلو (الصغير السن): 170 جنيه للكيلو.

الخراف القائمة: حوالي 210 جنيه للكيلو.

اللحم الجاموسي القائم: حوالي 150 جنيه للكيلو.

أسعار الماعز القائمة

الماعز البلدي: يتراوح سعرها بين 5,000 و6,000 جنيه.

الماعز المستورد: يتراوح سعرها بين 4,000 و5,000 جنيه.

أسعار الخرفان والأضاحي

الخرفان البلدي: يتراوح سعر الكيلو بين 160 و220 جنيه، ويتراوح سعر الخروف بالكامل بين 6,000 و10,000 جنيه.

الخرفان الروماني: تتراوح أسعارها بين 5,000 و7,000 جنيه للخروف بوزن 50 كيلو جرام.

الخرفان الأضحية: تتراوح بين 3,000 و5,000 جنيه للخروف بوزن 50 كيلو جرام.

أسعار الضأن والنعجة

الخروف البلدي: يتراوح سعره بين 9,000 و12,000 جنيه.

النعجة البلدي: يتراوح سعرها بين 8,000 و10,000 جنيه.

الجدي البلدي: يتراوح سعره بين 6,000 و7,000 جنيه.

الماعز البلدي: يتراوح سعره بين 5,000 و6,000 جنيه.

أسعار اللحوم المستوردة

لحم العجل الأرجنتيني: يتراوح سعر الكيلو بين 200 و220 جنيه.

لحم العجل الأسترالي: بين 180 و200 جنيه للكيلو.

لحم العجل البرازيلي: بين 160 و180 جنيه للكيلو.

لحم الضأن الأسترالي: بين 250 و270 جنيه للكيلو.

لحم الضأن النيوزيلندي: بين 230 و250 جنيه للكيلو.

لحم الضأن السوداني: بين 180 و200 جنيه للكيلو.

أسعار الكوارع والممبار والكرشة والكبدة والفشة