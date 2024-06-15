عيد اضحى مبارك.. موعد صلاة عيد الاضحى في جدة 1445

موعد صلاة عيد الاضحى في جدة 1445، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية عن مواعيد صلاة عيد الأضحى لعام 2024 في جدة وكافة المحافظات الأخرى بالمملكة، كما أشارت الوزارة إلى الأماكن المتاحة والمجهزة لاستقبال جموع المسلمين لأداء الصلاة.

بحسب البيان الصادر عن الوزارة تم تحديد مواقيت صلاة العيد في مختلف المدن والمحافظات وذلك بعد دراسة دقيقة للتوقيت المناسب لكل منطقة تهدف هذه التحديدات إلى تمكين جميع المسلمين في المملكة من أداء شعيرة صلاة العيد في وقتها المحدد، مع توفير بيئة مناسبة وآمنة للمصلين.

موعد صلاة عيد الاضحى في جدة 1445

تستعد المملكة العربية السعودية ومدينة جدة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك غدا الأحد سيبدأ المسلمون في جدة يومهم بأداء صلاة العيد لعام 2024 والتي ستقام بعد مرور 15 دقيقة من شروق الشمس، تشهد المدينة استعدادات مكثفة لاستقبال هذه المناسبة الدينية الهامة، حيث يتم تهيئة المساجد والساحات العامة لاستقبال جموع المصلين تعمل الجهات المعنية على تجهيز الأماكن المخصصة للصلاة وضمان توفير كافة المتطلبات اللازمة لإقامة صلاة العيد في جو مريح وآمن، يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المصلين بما في ذلك التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات والمعقمات.

موعد صلاة العيد 2024 في جدة

ستقام صلاة عيد الأضحى لعام 2024 في مدينة جدة في الساعة 5:55 صباحًا أما في المدينة المنورة، فسيكون موعد صلاة العيد في الساعة 6:07 صباحا بينما ستُؤدى في مكة المكرمة في الساعة 6:09 صباحًا، في العاصمة الرياض ستبدأ صلاة عيد الأضحى في الساعة 5:46 صباحا وفي نجران سيكون الموعد المحدد لصلاة العيد هو الساعة 5:56 صباحًا.

بالنسبة لسكاكا ستقام صلاة عيد الأضحى في الساعة 5:58 صباحا وفي جازان، سيحل موعد الصلاة في الساعة 5:56 صباحًا، وأخيرا ستقام صلاة عيد الأضحى في تبوك في تمام الساعة 6:02 صباحا، تعد هذه المواعيد جزءا من الترتيبات التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لضمان تمكين المسلمين في مختلف مناطق المملكة من أداء صلاة العيد في وقتها المحدد، تأتي هذه الجهود في إطار التزام الوزارة بتوفير الأجواء المناسبة للمصلين بما يضمن أداء الصلاة في جو من الخشوع والراحة.