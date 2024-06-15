هتاخد 25 ألف شحنة في ثواني!!.. أقوى طريقة لشحن شدات بيجي PUBG مجانا 100%

أقوى طريقة لشحن شدات بيجي PUBG مجانا

يحتاج الكثير من لاعبي ببجي الى شحن الشدات وهي العملة الرسمية للعبة ببجي وذلك من أجل شراء مايحتاجون اليه من معدات وأسلحة هامة وأيضا الحصول على مزايا وخصائص اضافية تساعدهم على انجاز المهمات والوصول لمراحل متقدمة وبالتالي التفوق على المنافسين بسهولة، وشدات ببجي تجعل اللعبة أكثر متعة واثارة وتمنح اللاعب افضلية كبيرة على غيره من اللاعبين، ويمكنكم شحن شدات ببجي بسهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية :

من قائمة الخيارات الموجودة بلعبة ببجي اضغط على “شحن الشدات”.

حدد عدد الشدات التي تريد شحنها، ثم اختر وسيلة الدفع التي ترغب بالدفع من خلالها.

وللحصول على شدات مجانية قم بتجميع الف نقطة للحصول على عدد شدات 150 شدة مجانا.

ويمكنك ايضا شحن الشدات من خلال كروت الهدايا والفوز بالتحديات واتمام المهام المطلوبة وتجميع النقاط الاسبوعية.

أكواد شحن شدات ببجي مجانا

شحن شدات ببجي يوفر للاعب خيارات شراء العديد من أنواع الاسلحة والذخائر والمعدات وكذلك الملابس التي يستطيع استخدامها أثناء اللعب ليستفيد من مميزاتها الرائعة، وفيما يلي سنستعرض لكم أكواد شحن مجانية للعبة ببجي :