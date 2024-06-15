الله اكبر كبيرا.. موعد صلاة عيد الاضحى في حائل 2024 وأهم مظاهر الاحتفال

موعد صلاة عيد الاضحى في حائل 2024، تستعد مدينة حائل كسائر مدن المملكة العربية السعودية لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هـ / 2024 م وسط أجواء مليئة بالفرح والبهجة، يترقب أهالي حائل هذه المناسبة الدينية العظيمة بقلوب مليئة بالأمل والرجاء داعين الله أن يتقبل منهم صالح الأعمال ويمنحهم الثواب والبركات.

تشهد المدينة تجهيزات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى، حيث يتم تهيئة المساجد والساحات العامة لاستيعاب جموع المصلين الذين يتوافدون لأداء صلاة العيد، وكما هو الحال في جميع أنحاء المملكة تعكف الجهات المعنية في حائل على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان إقامة الصلاة في جو من الطمأنينة والأمان مع مراعاة كافة الإرشادات الصحية و الوقائية للحفاظ على سلامة المصلين.

موعد صلاة عيد الاضحى في حائل 2024

سيؤدي مسلمو حائل صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1445 هـ في تمام الساعة 5:32 صباحًا بتوقيت السعودية، ويمكن للمصلين الاستمرار في أداء الصلاة حتى موعد أذان الظهر مما يتيح فرصة واسعة للمشاركة في هذه الشعيرة الدينية المهمة.

تبدأ فعاليات عيد الأضحى في حائل بعد أداء صلاة العيد مباشرةً، حيث ينطلق المسلمون لتنفيذ سنة ذبح الأضاحي يقوم الأهالي بذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين مما يعكس روح التكافل والتضامن الاجتماعي التي تميز هذا العيد، يعتبر هذا العمل الخيري جزءا أساسيا من الاحتفال، حيث يسعى المسلمون إلى مشاركة النعم والخيرات مع من هم أقل حظًا تجسيدا لقيم العطاء والإيثار التي يدعو إليها الإسلام.

الفعاليات المصاحبة لعيد الأضحى في حائل

تشهد مدينة حائل تنظيم العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك مما يضفي جوا من البهجة والسرور على المدينة، تتنوع هذه الفعاليات بين عروض فنية شعبية ومهرجانات ومسابقات مما يتيح للأهالي والزوار فرصة الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والتفاعل مع الأنشطة المتنوعة.

تفتح الأسواق أبوابها طوال أيام العيد وتقدم عروضا وتخفيضات جذابة على مختلف السلع والبضائع يتيح هذا للمواطنين فرصة التسوق وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة، مما يعزز من روح الاحتفال والفرح خلال أيام العيد تكون الأسواق مزدحمة بالزوار الذين يستغلون هذه الفرصة للحصول على مستلزمات العيد و الهدايا للأهل والأصدقاء.