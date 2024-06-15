خليك مميز عن باقي الناس.. نزل واتساب الذهبي واستمتع بمميزاته الجبارة!

يجذب تطبيق واتساب الذهبي شريحة كبيرة من المستخدمين نظرًا لأنه يوفر لهم مجموعة كبيرة من المميزات كما يجعل التجربة أكثر تميزًا لأنه يضم قائمة لا حصر لها من الإضافات التي تجاوزت التطبيق الرسمي وذاك لأن النسخة المعدلة من واتساب الذهبي وفرت ميزات حصرية للمستخدم منها تنزيل حالات الأصدقاء بسهولة أيضًا تخصيص واجهة المستخدم بشكل أوسع.

خطوات تنزيل واتساب الذهبي

لابد من اتخاذ بعض الخطوات حتى يتمكن المستخدم من تنزيل التطبيق بسهولة على هاتفه وقد جاءت على النحو التالي:

توجه إلى أيقونة الإعدادات على هاتفك.

حدد بعد ذلك على الأمان والخصوصية ثم فعل خيار السماح بتثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة.

ابحث عن الموقع الرسمي لتحميل واتساب الذهبي.

حمل ملف apk ثم افتحه واتبع إرشادات التثبيت على الهاتف.

بعد نجاح تثبيت التطبيق افتح واتساب ثم أدخل رقم هاتفك واتبع خطوات تسجيل الحساب وابدأ على الفور المراسلة.

مميزات واتساب الذهبي

على الرغم من أن واتساب الذهبي هو تطبيق غير رسمي إلا أنه يوفر العديد من الإضافات المتميزة التي جعلته أكثر شهرة، ومنها نذكر الآتي: