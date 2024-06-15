“اللهم تقبل منا صالح الاعمال”.. موعد صلاة عيد الأضحى في العراق 2024 جميع المحافظات ومظاهر الاحتفال بالعيد

موعد صلاة عيد الأضحى في العراق 2024، الالاف من المسلمين يبحثون عن موعد صلاة عيد الأضحى في العراق 2024 التي تعد من السنن النبوية التي يحرص المسلمين على احيائها في مثل هذا الوقت من العام، وعادة ما تقام صلاة عيد الاضحى في الساحات والمساجد الكبرى، وبعدها يبدأ الاحتفال بالعيد وذبح الاضاحي من عجول وجمال وخراف وتوزيع لحومها على الفقراء، واليوم سنتعرف على مواعيد صلاة عيد الاضحى في محافظات العراق 2024 من خلال السطور القادمة، فتابعونا.

موعد صلاة عيد الأضحى في العراق 2024

وقد تم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى في العراق 2024 من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في العراق، حيث ستقام صلاة العيد يوم الأحد 16 يونيو 2024، وسوف تؤدى صلاة العيد في المساحات الخارجية والمساجد بعد شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة، يمكن أداء صلاة العيد من بعد شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة وحتى قبل الزوال، أي في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

مظاهر الاحتفال بعيد الاضحى في العراق 2024

ومن مظاهر الاحتفال بعيد الاضحى في العراق 2024 ما يلي:

شراء الأضاحي وذبحها عقب صلاة العيد وتوزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين.

توزيع البالونات الملونة والحلى اللذيذة والعيديات على الاطفال الصغار.

الخروج مع الأهل في نزهات استجمامية أو السفر إلى الأماكن السياحية.

رسائل تهنئة عيد الاضحى 2024