“اللهم تقبل منا صالح الاعمال”.. موعد صلاة عيد الأضحى في العراق 2024 جميع المحافظات ومظاهر الاحتفال بالعيد

موعد صلاة عيد الأضحى في العراق 2024، الالاف من المسلمين يبحثون عن موعد صلاة عيد الأضحى في العراق 2024 التي تعد من السنن النبوية التي يحرص المسلمين على احيائها في مثل هذا الوقت من العام، وعادة ما تقام صلاة عيد الاضحى في الساحات والمساجد الكبرى، وبعدها يبدأ الاحتفال بالعيد وذبح الاضاحي من عجول وجمال وخراف وتوزيع لحومها على الفقراء، واليوم سنتعرف على مواعيد صلاة عيد الاضحى في محافظات العراق 2024 من خلال السطور القادمة، فتابعونا.
موعد صلاة عيد الأضحى في العراق 2024
وقد تم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى في العراق 2024 من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في العراق، حيث ستقام صلاة العيد يوم الأحد 16 يونيو 2024، وسوف تؤدى صلاة العيد في المساحات الخارجية والمساجد بعد شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة، يمكن أداء صلاة العيد من بعد شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة وحتى قبل الزوال، أي في تمام الساعة 5:15 صباحًا.
مظاهر الاحتفال بعيد الاضحى في العراق 2024
ومن مظاهر الاحتفال بعيد الاضحى في العراق 2024 ما يلي:
- شراء الأضاحي وذبحها عقب صلاة العيد وتوزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين.
- توزيع البالونات الملونة والحلى اللذيذة والعيديات على الاطفال الصغار.
- الخروج مع الأهل في نزهات استجمامية أو السفر إلى الأماكن السياحية.
رسائل تهنئة عيد الاضحى 2024
- أتقدم بأحر التهاني وأطيب المعايدات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله أن يمنحكم الصحة والعافية ودوام النعمة.
- نسأل الله أن يجعلكم من الملبيين في جبل عرفات في العام القادم، وأن يتقبل منكم الطاعات والعبادات.
- أدعو الله لكم في هذه الأيام المباركة بحسن الأحوال والعفو والمغفرة.
- عيدكم مبارك أحبتي.
- كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منكم أعمالكم الصالحة، وأثابكم خير الثواب، وجعل عيدكم مليئًا بالسعادة والبركات.
- جعل الله أيامكم أعياد سعيدة.
- حفظ الله لكم فرحة العيد، ورفعته بأجواء مليئة بالمحبة والسعادة، وكل عام وأنتم بألف خير.
- لا توجد فرصة أجمل من هذه لأرسل لكم بطاقات مليئة بالحب والمودة والخير، أتمنى لكم عيد أضحى مبارك وسعيد.