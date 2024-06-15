عيد مبارك.. موعد صلاة عيد الاضحى 2024 في الرياض

موعد صلاة عيد الاضحى 2024 في الرياض، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية عنموعد صلاة عيد الاضحى 2024 في الرياض في الرياض وكافة محافظات المملكة، كما أوضحت الوزارة الأماكن التي تم تجهيزها لاستقبال جموع المسلمين لأداء الصلاة.

وفقًا للبيان الصادر، تم تحديد توقيت صلاة عيد الأضحى ليكون بعد شروق الشمس بوقت قصير، في جميع المناطق والمحافظات السعودية، تحرص الوزارة على توفير بيئة مناسبة وآمنة للمصلين، من خلال تجهيز الساحات والمساجد الكبيرة التي ستستقبل المسلمين لأداء الصلاة.

موعد صلاة عيد الاضحى 2024 في الرياض

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية مواقيت صلاة عيد الأضحى لعام 2024 في مختلف مناطق المملكة، في الرياض ستقام صلاة العيد في الساعة 5:46 صباحًا، بينما سيكون موعدها في مكة المكرمة في تمام الساعة 6:09 صباحًا.

أما في نجران، فستكون صلاة العيد في الساعة 5:56 صباحًا وفي سكاكا ستقام الصلاة في الساعة 5:58 صباحا في جازان يحل موعد الصلاة أيضًا في الساعة 5:56 صباحا أما في تبوك فسيكون في تمام الساعة 6:02 صباحًا وأخيرا في المدينة المنورة ستقام صلاة عيد الأضحى في الساعة 6:07 صباحًا.

تأتي هذه الأوقات ضمن ترتيبات الوزارة لضمان تمكين جميع المسلمين في المملكة من أداء شعيرة صلاة العيد في وقتها المحدد، مع توفير الأماكن المناسبة والمجهزة لاستقبال جموع المصلين.

موعد صلاة العيد 2024 في الرياض

تستعد المملكة العربية السعودية وبخاصة مدينة الرياض للاحتفال بعيد الأضحى المبارك غدًا الأحد، يبدأ المسلمون في الرياض يومهم المبارك بأداء صلاة العيد التي ستقام بعد 15 دقيقة من شروق الشمس.

وقد حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توقيت صلاة عيد الأضحى في الرياض لعام 2024، حيث يؤدي المسلمون الصلاة في جو مليء بالروحانية والبهجة التي تصاحب هذه المناسبة الدينية العظيمة تحرص الوزارة على تجهيز المساجد والساحات الكبرى لاستقبال المصلين متخذة جميع الإجراءات اللازمة لضمان راحتهم وسلامتهم.