“كلها مٌستجابه بإذن الله” دعاء يوم عرفة قبل الفطار 2024/1445.. أفضل أدعية يوم عرفة المستجابة pdf

ساعات قليلة ويبدأ عيد الأضحى المبارك ودقائق وينتهي يوم عرفة لذلك تبحث الأمة الإسلامية على دعاء يوم عرفة قبل الفطار وذلك لإتمام اغتنام هذا اليوم الطيب المبارك واستغلال تلك الساعات حيث تُعد أهم ساعات الإجابة كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تستغل هذا اليوم الذي تستجاب فيه الدعوات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “خير الدعاء دعاء يوم عرفة”.

دعاء يوم عرفة قبل الفطار

دقائق قليلة ويفطر الصائمون وينقضي يوم عرفة المبارك فأجعل أخر عمل تقوم به في هذا اليوم هو دعاء يوم عرفة قبل الفطار، ومن أهم الأدعية:-