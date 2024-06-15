“كلها مٌستجابه بإذن الله” دعاء يوم عرفة قبل الفطار 2024/1445.. أفضل أدعية يوم عرفة المستجابة pdf

ساعات قليلة ويبدأ عيد الأضحى المبارك ودقائق وينتهي يوم عرفة لذلك تبحث الأمة الإسلامية على دعاء يوم عرفة قبل الفطار وذلك لإتمام اغتنام هذا اليوم الطيب المبارك واستغلال تلك الساعات حيث تُعد أهم ساعات الإجابة كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تستغل هذا اليوم الذي تستجاب فيه الدعوات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “خير الدعاء دعاء يوم عرفة”.
دعاء يوم عرفة قبل الفطار
دقائق قليلة ويفطر الصائمون وينقضي يوم عرفة المبارك فأجعل أخر عمل تقوم به في هذا اليوم هو دعاء يوم عرفة قبل الفطار، ومن أهم الأدعية:-
اللهم تقبل صيامنا، واجعلنا من عتقاءك من النار.
اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقًا لا يعد، وافتح لنا بابًا للجنة لا يسد.
اللهم ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الأبناء، وبركة العطاء.
اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه، وتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة.
لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ، لاَ شَرِيكَ لَهُ، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
أدعية أخرى ليوم عرفة قبل الفطار وطوال اليوم
- اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيُقبَلون، ويُقبَلون فيَنعمون، ويَنعمون فيشاهدون رحمتك يا أرحم الراحمين.
- ربِّ اجعل أيامنا كلها سعادة، وأبرئ الأسقام وابسط الأرزاق وحسِّن الأخلاق وانشر الرحمات وامحُ السيئات… تباركت يا رب البريات، يا رب الأرض والسموات.
- اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ.
- اللهمَّ فإني أعوذُ بك من فتنةِ النارِ، وعذابِ النارِ، وفتنةِ القبرِ، وعذابِ القبرِ، ومن شرِّ فتنةِ الغِنى، ومن شرِّ فتنةِ الفقرِ، وأعوذُ بك من شرِّ فتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ، اللهمَّ اغسِلْ خطايايَ بماءِ الثَّلجِ والبَرَد، ونقِّ قلبي من الخطايا كما نقَّيْتَ الثوبَ الأبيضَ من الدَّنَسِ، وباعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعدتَ بينَ المشرقِ والمغربِ، اللهمَّ فإني أعوذُ بك من الكسَلِ والهرَمِ والمأْثَمِ والمغْرمِ.