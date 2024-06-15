احصل على بطاقة الهوية الوطنية السعودية في خطوات بسيطة.. كل ما تحتاج معرفته من شروط ومتطلبات!

بطاقة الهوية الوطنية واحدة من أبرز المستندات الرسمية التي ينبغي حملها جميع المواطنين في المملكة، وذلك لكونها تحمل كافة البيانات الشخصية لحاملة وقد أكدت الحكومة على ضرورة امتلاكها من قبل البالغين السن المسموح لاستخراجها، لذلك أعددنا لكم تقرير مفصل يتضمن كافة الإجراءات المتعلقة باستخراج الهوية الوطنية في المملكة.

خطوات استخراج بطاقة الهوية الوطنية

حتى يتمكن المواطن من حمل بطاقة هوية وطنية عليه في البداية حجز موعد مسبق في الأحوال المدنية ويتم ذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات الهامة كالتالي:

التوجه المباشر إلى منصة أبشر الرسمية على الإنترنت من خلال النقر على الرابط المخصص لها من هنا.

بعد ذلك ينبغي النقر على تبويب الأفراد ثم التحديد على خيار الأحوال المدنية المتاح ضمن الخدمات الأخرى.

يتم بعد ذلك اضافة رقم الهوية الوطنية للمواطن الذي يرغب في استخراج الهوية.

التحديد على التقويم الهجري أو الميلادي وفقًا لتاريخ ميلاد المتقدم ثم إضافة تاريخ مولده.

في هذه الخطوة يتم التحديد عل. التحقق من البيانات ثم الانتقال بعدها إلى خدمة المواعيد ومن خلالها يتم الضغط على حجز موعد.

بعد ذلك النقر على خدمة إصدار بطاقة الهوية ثم تحديد المدينة التي يقيم بها المتقدم بعد ذلك يتم التحديد على خيار التالي.

أيضًا يتم اختيار أقرب مكتب أحوال مدنية ثم تحديد الموعد المناسب والتأكيد على الموعد.

وفي النهاية ينبغي التوجه إلى المكتب في الموعد المحدد.

شروط استخراج الهوية الوطنية

حددت الأحوال المدنية مجموعة من الشروط التي من خلالها يتمكن المواطن السعودي من استخراج بطاقة هوية، وقد جاءت على النحو التالي: