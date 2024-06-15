الساعة كم صلاة العيد في الجزائر 2024 بـ ” قسطنطينة، عنابة، تلمسان، وهران”

دقائق وتبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك في مشارق الأرض ومغاربها، حتى أن الجميع يتساءل عن الساعة التي تُقام فيها صلاة العيد داخل دولة الجزائر بجميع المدائن والمحافظات، بالإضافة إلى أن علماء الفقه اجتعموا على أن صلاة عيد الأضحى يكون بعد شروق الشمس مباشرة وعند ارتفاع أشعتها قدر رمح، لكن البعض لا يتعارف عن الساعة المحددة التي سيُقام فيها هذه الصلاة، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

متى موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بالجزائر 2024

وفقًا للحسابات الفلكية والجهات الدينية المعتمدة، أكدوا بأن أول أيام عيد الأضحى المبارك داخل دولة الجزائر يوافق يوم الأحد 16 من شهر يونيو 2024، بما يوافق ذلك هجريًا يوم 10 ذي الحجة، على أن تُقام الصلاة في تمام الساعة 6 ونصف صباحًا داخل عاصمة الجزائر، بما يليها جميع مساجد دولة الجزائر بكافة ولاياتها المختلفة، لكن الدقيقة التي ستُقام فيها الصلاة، لم يتعارف عليها البعض، وهو ما نكشفه لكم في الفقرة الأخيرة.

الساعة كم صلاة عيد الأضحى المبارك

وتتمثل مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك داخل ولايات دولة الجزائر، وفقًا للأتي:-