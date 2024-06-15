“الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً” نزل تكبيرات عيد الاضحى mp3 على جهازك واستمتع بها طوال اليوم

نقدم لكم في موقع البديل تكبيرات عيد الاضحى mp3 وتحميل تكبيرات العيد وتشغيلها على اللاب أو الكمبيوتر أو التليفون أو التلفزيون تعطي بهجة لا توصف في البيت، وعلينا أن نعظم شعائر الله لأنها من تقوى القلوب، اغتنم يومنا هذا الطيب المبارك بتنزيل تكبيرات العيد وابدأ في التكبير والتحميد والتهليل واجتهد، وثواب التكبير والتهليل عظيم وهو من أسهل العبادات في هذه الأيام.

تكبيرات عيد الاضحى mp3

يبدأ التكبير المطلق بداية من يوم 1 من شهر ذي الحجة وينتهي في يوم 13 أي آخر يوم العيد وهو آخر أيام التشريق:

ينتهي التشريق مع غروب يوم 13 ذي الحجة الذي يوافق الأربعاء 19/ 6.

التكبير المقيد: يبدأ هذا التكبير مع بداية يوم عرفة وينتهي بانتهاء آخر يوم العيد.

يتم تحميل تكبيرات العيد من على الهاتف من خلال كتابة تكبيرات عيد الاضحى mp3 في بحث جوجل بلاي أو اب ستور إذا كان هاتفك آيفون.

موعد التكبير في صلاة عيد الأضحى

يبدأ التكبير من بعد صلاة الفجر مباشرة ويستمر حتى صلاة العيد، وفيما يلي تردد قناة لبيك اللهم لبيك الجديدة 2024:

تردد قناة لبيك اللهم لبيك الجديد 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10922.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅞.

جودة القناة: HD.

تردد قناة لبيك اللهم لبيك للعرب سات

التردد: 12015.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/ 3.

جودة القناة: HD

صيغة تكبيرات العيد pdf