في ثواني.. طريقة شحن جواهر فري فاير free fire 2024 عن طريق ID

شحن جواهر فري فاير عن طريق استخدام ID للحصول على 7000 جوهرة هو أكثر الأمور المتداولة، خاصةً أن لعبة فري فاير من أشهر الألعاب الإلكترونية الممتعة في عالم الألعاب، حيث تعتبر هذه اللعبة من الألعاب الشبيهة باللعبة الشهيرة ببجي، حيث تتم عملية الشحن من خلال خطوات بسيطة وأيضًا بشكل آمن، سنوضح هذه الطريقة في هذا المقال.

طريقة شحن جواهر فري فاير 2024

يتم شحن جواهر فري فاير من خلال استخدام ID كما هي متمثلة على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص باللعبة.

الدخول إلى الموقع وحدد خيار “شحن الجواهر” مع النقر عليها.

حدد البلد واللغة التي يتم من خلالها الشحن.

الدخول إلى لعبة فري فاير من خلال استخدام ID.

سيظهر أمامك رقم معين من أجل كتابتها في الحقل المخصص.

حدد الخيار المناسب الذي ترغب في الدفع به.

تحديد عدد الجواهر التي ترغب باستخدامها في عملية الشحن.

النقر على زر “موافق” من أجل تأكيد عملية الشحن.

بعد إتمام الخطوات السابقة ستجد أن الجواهر قد تمت إضافتها في حسابك.

طريقة شحن جواهر فري فاير من خلال موقع Ash hanLy

توجد طريقة أخرى يمكن استخدامها في شحن جواهر فري فاير وهو موقع اش هانلي كما هو موضح على النحو التالي: