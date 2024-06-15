موعد صلاة عيد الأضحى في الدول العربية وطريقة حساب وقت الصلاة كما بين الشرع

زادت عمليات البحث عبر محركات جوجل بشكل ملحوظ من قبل الملايين من المواطنين المسلمين في الدول العربية، حول معرفة موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في السعودية وتونس والدول العربية الأخرى، بدأ العد التنازلي للساعات المتبقية على استقبال عيد الأضحى المبارك، وهو الحدث الديني الهام الذي ينتظره المسلمون عاما بعد عام، وإليكم موعد الصلاة في الدول العربية.

موعد صلاة عيد الأضحى في الدول العربية

يتساءل الكثيرون عن موعد صلاة عيد الأضحى في البلدان العربية، والتي جاء الإعلان عنها في العديد من الدول العربية على النحو التالي:

يحين موعد صلاة عيد الأضحى في مصر في الساعة 6:18 صباحًا حسب التوقيت المحلي للقاهرة.

يكون وقت صلاة عيد الأضحى في الأردن الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي.

موعد صلاة عيد الأضحى في الإمارات العربية المتحدة هو الساعة 5:48 صباحًا بتوقيت الإمارات.

موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت هو الساعة 5:30 صباحاً بالتوقيت المحلي.

في عُمان، تكون صلاة عيد الاضحى في الساعة 5:15 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في البحرين يكون في تمام الساعة 5:30 صباحًا بتوقيتها.

موعد صلاة عيد الأضحى في قطر هو الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت قطر.

موعد صلاة عيد الأضحى في المغرب هو في الساعة السادسة صباحًا بتوقيت المغرب.

يحين وقت صلاة عيد الأضحى في الجزائر: في الساعة 6:15 صباحاً بالتوقيت الجزائري.

صلاة عيد الأضحى في تونس، في الساعة 5:45 صباحًا بتوقيت تونس.

في ليبيا ، تكون صلاة عيد الأضحى في الساعة 6:00 صباحًا بتوقيت ليبيا.

يكون وقت صلاة عيد الأضحى في الرباط في تمام الساعة السابعة صباحاً.

موعد صلاة عيد الأضحى في دمشق يكون الساعة الخامسة صباحاً.

وقت صلاة عيد الأضحى في صنعاء يكون الساعة 4:45 صباحاً.

يبدأ وقت صلاة العيد في الدوحة عند الساعة الخامسة صباحاً.

كيف تحدد صلاة عيد الأضحى؟

صلاة العيد تتألف من ركعتين، ويبدأ وقتها عندما يكون ارتفاع الشمس حوالي رمح واحد، حدد العلماء زمن بدايتها بزوال لونه الحمرة، وتنتهي عند زوال الشمس، وهو ما يقدر 20 دقيقة، بهذا يستطيع أي احد يعرف موعد صلاة العيد في بلده أو منطقته بناء على موعد شروق الشمس في هذه المنطقة.