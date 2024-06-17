“العيد أحلى مع tom&jerry” تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات.. الضحكة هتطلع من القلب

الجميع يتساءل عن تردد قناة توم وجيري 2024 فهذا الكارتون مرتبط في أذهاننا بأيام الطفولة لذلك تجد أن لديه نسبة مشاهدات عالية من الكبار كما في الصغار تمامًا، فهو من أقدم وأشهر أنواع الكارتون الكوميدية، وحظيت القناة على نسبة مشاهدات عالية لأنها قناة مجانية لن تطلب منك أي رسوم أو اشتراكات بالإضافة إلى أنها تعمل على مدار 24 ساعة وبجودة صوت وصورة ممتازة.

تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات

تحظى قناة TOM&JEERY بشعبية وجماهيرية عالية جداً في الشرق الأوسط والعالم كله وذلك لأن هذا الكارتون يعد واحد من الأيقونات في عالم الكوميديا والذي يشهد مغامرات يومية مع القط والفأر الشقي، ويمكن ضبط تردد قناة توم وجيري 2024 على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات الآتية:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12149.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

جودة القناة: HD.

تردد قناة توم وجيري الجديد عرب سات

كما يمكن أيضاً إضافة تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد على القمر الصناعي عرب سات من خلال مجموعة البيانات التالية:-

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

ضبط تردد قناة Tom&Jerry الجديد

من خلال الخطوات البسيطة التالية يمكن إضافة تردد قناة توم وجيري 2024 الجديد على أجهزة الرسيفرات الخاصة بكم، كالآتي: