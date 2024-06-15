“لولو معاك طوال العيد” تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات وعرب سات بأعلى جودة HD

حققت قناة وناسة نجاح كبير وحصلت على نسبة مشاهدات عالية بسبب كارتون لولو لذلك نقدم لكم تردد قناة وناسة 2024، حيث اشتهرت شخصية لولو بسبب اغانيها مثل مين اللي سرق الجزمة، لولو وماما، وينك يا لولو، لولو الشطورة، فسنذكر لك تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات، ولكن عليك أن تكمل باقي المقال لتعرف ما هي مساوئ هذا الكارتون.

تردد قناة وناسة 2024 على العرب سات

يعمل تردد قناة وناسة 2024 على مدار 24 ساعة وتقدم أغاني مختلفة وهي أغاني شخصية لولو، وفيما يلي تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات:

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/ 3.

جودة القناة: HD.

تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات

يمكنكم أيضاً ضبط تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات من خلال البيانات التالية:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/ 5.

جودة القناة: SD.

أغاني لولو قناة وناسة 2024

بعد التعرف على تردد قناة وناسة 2024 على النايل سات وعرب سات نقدم لكم مجموعة من أفضل الأغاني التي تقدمها تلك القناة، والتي من أهمها:-