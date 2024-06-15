متى موعد صلاة العيد في الجزائر ومدنها وكيفية أداء الصلاة كما أداها النبي

يحتفل المسلمون جميعًا في أنحاء العالم بعيد الأضحى، المعروف أيضًا بعيد النحر، ويعتبر هذا العيد من بين أهم المناسبات الإسلامية، حيث يحيي المسلمون ذكرى استعداد النبي إبراهيم (عليه السلام) لتضحية ابنه إسماعيل (عليه السلام)، تنفيذًا لأمر الله، وتشمل احتفالات عيد الأضحى أداء صلاة العيد في الصباح، والتي تعد من أبرز شعائر هذا اليوم، إلى جانب العديد من المظاهر الاحتفالية الرائعة والمهيبة التي تميز هذا العيد المبارك.

موعد صلاة العيد في الجزائر

تقام صلاة العيد في العديد من مدن الجزائر والتي بينتها العديد من المديريات الدينية في الجزائر على النحو التالي:

تم تحديد وقت صلاة العيد في ولاية الجلفة الساعة 6:15 صباحاً.

توقيت صلاة العيد في ولاية المغير 6 ص.

موعد صلاة العيد في ولاية البيض 6.30 ص.

توقيت صلاة العيد في ولاية المدية 6.30 ص.

وقت صلاة العيد في تيميمون هو الساعة 6:20 مساءً.

موعد صلاة العيد في ولاية الوادي هو الساعة 5:45 صباحا.

وقت صلاة العيد في ولاية بسكرة 6 ص.

موعد صلاة عيد الأضحى في ولاية قسنطينة يوم الساعة السادسة صباحا.

صلاة عيد الأضحى في تيزي وزو تبدأ في تمام 6:30 صباحًا.

موعد صلاة العيد في ولاية عين الدفلى في الساعة 6.30 صباحًا.

وقت صلاة العيد في البيض الساعة 6.30 ص.

موعد صلاة عيد الأضحى في ولاية قسنطينة هو الساعة السادسة صباحًا.

موعد صلاة العيد في ولاية بلعباس الساعة 6.30 صباحًا.

جدول زمني لصلاة عيد الأضحى في المعسكر عند الساعة 6.30 صباحًا.

مواعيد صلاة عيد الأضحى في عين صالح الساعة 6:30 صباحًا.

كيف أصلي عيد الأضحى؟

تتكون صلاة العيد من ركعتين وتبدأ بعد ارتفاع الشمس حوالي رمح وتنتهي عند زوال الشمس، حددها العلماء بانتهاء حمرة الشمس، أما بالنسبة لكيفيتها كالتالي:

الركعة الأولى: يكبر سبع مرات في الركعة الأولى دون تكبيرة الإحرام، ويقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة الأعلى أو سورة ق. الركعة الثانية: يكبر خمس مرات في الركعة الثانية دون تكبيرة الانتقال، ويقرأ بسورة الغاشية أو سورة القمر. وبعد الصلاة يلقي الإمام خطبة يعظ فيها الناس ويذكرهم بما عليهم من واجبات في هذا اليوم.

تتضمن العادات والتقاليد الخاصة بعيد الأضحى في الجزائر، عملية ذبح الأضحية وتقديمها للأهل والفقراء، كما يتبادل الناس التهاني والهدايا، ما يعزز روح التآخي والترابط الاجتماعي بين المجتمع.