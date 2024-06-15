الف مبروك للجميع.. طريقة الحصول على دعم السكن الريفي في الجزائر 2024 عبر منصة FNPOS .. سجل الآن!!

دعم السكن الريفي 2024 من أبرز برامج الدعم المقدمة من قبل الحكومة في الجزائر للمواطنين بهدف توفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم في شراء متطلباتهم الأساسية ومواجهة الغلاء المعيشي الذي يعاني منه الجميع حيث أعلنت الحكومة الجزائرية عن فتح باب التسجيل في دعم ريف لذلك تزايد البحث عن معرفة رابط التسجيل في دعم ريف.
خطوات التسجيل في دعم السكن الريفي 2024
أوضحت الحكومة الجزائرية عن خطوات التسجيل في برنامج دعم سكني الريفي ليتمكن المواطنين من الحصول على الدعم وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:
- في بداية الأمر قم بالدخول على موقع دعم السكن الريفي في الجزائر.
- بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- اضغط على كلمة تحقق.
- بعد قراءة كافة الشروط والضوابط اضغط على كلمة موافق.
- قم بإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة.
- أخيراً اضغط على تقديم الطلب.
المستندات المطلوبة للحصول على دعم السكن الريفي الجزائر
كما أوضحت الحكومة المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الدعم وجاءت على النحو التالي:
- تقديم شهادة ميلاد المتقدم وزوجته.
- تقديم ما يثبت أن المتقدم مشترك في التأمينات الاجتماعية في الجزائر.
- إرسال الشهادة العائلية.
- تقديم استمارة التقديم ويجب كتابة البيانات المطلوبة الموجودة فيها.
شروط التقديم على دعم السكني بالجزائر 2024
من أجل الحصول على دعم ريف لابد من توافر مجموعة من الشروط والضوابط التي تتمثل فيما يلى:
- أن يكون الشخص المتقدم مشترك بالتأمينات الاجتماعية في الجزائر لمدة 3 أعوام.
- أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.
- يشترط أن لا يكون دخل المتقدم أكثر من مبلغ الدخل الوطني للفرد المتقدم.
- كذلك من الضروري أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في الجزائر.
- أن تكون رخصة سكن المتقدم سارية الصلاحية من وقت التقديم حتى فترة التسجيل في دعم ريف.