الف مبروك للجميع.. طريقة الحصول على دعم السكن الريفي في الجزائر 2024 عبر منصة FNPOS .. سجل الآن!!

دعم السكن الريفي 2024 من أبرز برامج الدعم المقدمة من قبل الحكومة في الجزائر للمواطنين بهدف توفير حياة كريمة لهم ومساعدتهم في شراء متطلباتهم الأساسية ومواجهة الغلاء المعيشي الذي يعاني منه الجميع حيث أعلنت الحكومة الجزائرية عن فتح باب التسجيل في دعم ريف لذلك تزايد البحث عن معرفة رابط التسجيل في دعم ريف.

خطوات التسجيل في دعم السكن الريفي 2024

أوضحت الحكومة الجزائرية عن خطوات التسجيل في برنامج دعم سكني الريفي ليتمكن المواطنين من الحصول على الدعم وذلك من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على موقع دعم السكن الريفي في الجزائر.

بعد ذلك قم بكتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على كلمة تحقق.

بعد قراءة كافة الشروط والضوابط اضغط على كلمة موافق.

قم بإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة.

أخيراً اضغط على تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة للحصول على دعم السكن الريفي الجزائر

كما أوضحت الحكومة المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على الدعم وجاءت على النحو التالي:

تقديم شهادة ميلاد المتقدم وزوجته.

تقديم ما يثبت أن المتقدم مشترك في التأمينات الاجتماعية في الجزائر.

إرسال الشهادة العائلية.

تقديم استمارة التقديم ويجب كتابة البيانات المطلوبة الموجودة فيها.

شروط التقديم على دعم السكني بالجزائر 2024

من أجل الحصول على دعم ريف لابد من توافر مجموعة من الشروط والضوابط التي تتمثل فيما يلى: