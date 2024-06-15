“صلاة العيد الساعة كام؟”.. موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية 2024 “مكة، المدينة، الرياض” وطريقة اداء صلاة العيد

موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية 2024، الالاف من المسلمين يتسائلون عن موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية 2024 التي تعد أحد السنن المؤكدة عن نبينا محمد بن عبد الله، وبعد اداء صلاة العيد تبدأ مراسم الاحتفال به، حيث يبدأ الاشخاص في الخروج إلى الحدائق العامة بصحبة عائلتهم وابنائهم، كما يتم ذبح الاضاحي من بعد صلاة عيد الأضحى حتى عصر اليوم الرابع من العيد، وقد حددت الشؤون الاسلامية موعد صلاة عيد الاضحى في كافة المدن السعودية 2024، وفقا لما نستعرضه معا خلال السطور القادمة.

موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية 2024

وقد حددت الجهات الرسمية موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية 2024 بعد شروق الشمس بربع ساعة، وستقام صلاة عيد الاضحى في الساحات الكبرى و المصليات والمساجد في كافة ارجاء المملكة بعد شروق الشمس بربع ساعة، ولذلك يختلف موعد صلاة عيد الأضحى من مدينة إلى مدينة أخرى، لتكون مواعيد صلاة عيد الاضحى في السعودية كما يلي:

موعد الصلاة في المدينة المنورة 5:48 صباحا.

في مكة المكرمة 5:37 صباحا.

موعد صلاة عيد الاضحى في الرياض في تمام الساعة 5:19 صباحا.

في تبوك في تمام الساعة 5:52 صباحا.

موعد الصلاة في جازان في تمام الساعة 5:59 صباحا.

في نجران في تمام الساعة 5:49 صباحا.

في مدينة سكاكا في تمام الساعة 5:35 صباحا.

طريقة اداء صلاة عيد الاضحى 2024

وصلاة عيد الاضحى كما نعرف عدد ركعاتها اثنين فقط: