“حضريها على سفرتك”.. طريقة عمل الفتة باللحمة أول أيام عيد الأضحى المبارك

ارتفعت معدلات البحث عن كيفية تحضير الفتة باللحمة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2024-1445، الفتة المصرية تعتبر واحدة من الأطباق التراثية العريقة في المطبخ المصري، وتُقدم بشكل رئيسي في اليوم الأول من العيد، في الفقرات القادمة، سنوضح لكم طريقة تحضير فتة اللحمة مع الصلصة والدقة بخطوات واضحة ونكهة شهية، بالإضافة إلى كيفية تجهيز سلطة الزبادي بالخيار والنعناع التي تُقدم إلى جانب الفتة باللحمة وفقاً للطريقة المصرية.

مكونات تحضير الفتة باللحمة

لإعداد فتة اللحمة بالصلصة بطريقة ناجحة، يمكنك اتباع هذه الخطوات البسيطة، خصوصاً بمناسبة قدوم عيد الأضحى، إليكم طريقة عمل الفتة باللحمة المصرية والمكونات المطلوبة:

لحم مقطع إلى مكعبات.

عيش بلدي.

أرز مصري مطبوخ.

سمن.

خل.

ملح.

فلفل أسود.

جزر.

بصل.

عصير طماطم.

صلصة.

حبهان ومستكة.

ورق لورا.

كرفس.

ثوم.

طريقة عمل الفتة باللحمة

لإعداد فتة اللحمة بطريقة مثالية، كل ما عليك اتباع الخطوات البسيطة التالية:

ابدأ بتحميص العيش البلدي في الفرن، مع التقليب المستمر حتى يصبح لونه ذهبيًا جذابًا.

قم بتشويح الثوم في ملعقة من الزيت، ثم أضف الخل.

أضف كمية من عصير الطماطم إلى الثوم والخل، وتبله بالملح والبهارات.

في مقلاة أخرى، حمّر مكعبات اللحم المسلوقة بملعقة من الزبدة.

رص العيش المحمص في صينية كبيرة واسقيه بكمية مناسبة من مرق اللحم.

ضع الأرز الناضج فوق العيش المحمص، ثم انثر صلصة الفتة عليه.

الخطوة الأخيرة، ضع مكعبات اللحم فوق الفتة.

الآن، فتة اللحمة جاهزة للتقديم، استمتع بمذاقها الشهي وبالهناء والشفاء.

كيفية عمل سلطة الزبادي

في سياق تحضير أطباق جانبية شهية لتتناسب مع فتة اللحمة، يمكنك إعداد سلطة الزبادي التي تعد من المقبلات البارزة والمفضلة نظرًا لمذاقها المميز وفوائدها الصحية المتعددة بفضل العناصر الغذائية التي تحتويها، إليك طريقة تحضير سلطة الزبادي بوصفة خاصة تُقدم بجانب الفتة:

2 عبوة من الزبادي.

2 خيارة مقشرة ومبشورة ومصفاة جيدًا.

ملعقة صغيرة من النعناع الجاف المطحون.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

اخلط جميع المكونات معًا جيدًا وقدمها إلى جانب الفتة لتضيف إلى مائدتك نكهة مميزة وتجربة طعام متكاملة.