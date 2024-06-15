موعد عيد الاضحى في سلطنة عمان 2024 ومتى صيام عرفة؟

الجميع يترقب موعد عيد الاضحى في سلطنة عمان 2024 بتوقيت مختلف عن المملكة العربية السعودية وبقية الدول العربية، وذلك بعد إعلان المراصد الفلكية بالسلطنة عدم إمكانية رؤية هلال ذي الحجة، هذا التباين في مواعيد العيد يثير التساؤلات بين العمانيين والمقيمين في السلطنة حول اليوم المحدد للاحتفال بالعيد، وكذلك عن اليوم الصحيح لصيام يوم عرفة، ما إذا كان يوافق السبت كما في باقي الدول الإسلامية، أو سيكون يوم الأحد.

موعد عيد الاضحى في سلطنة عمان

حددت سلطنة عمان موعد عيد الاضحى لعام 2024 استنادًا إلى الرصد الفلكي، وأكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالسلطنة أن حجاج بيت الله الحرام سيتوجهون إلى جبل عرفات يوم السبت الموافق الخامس عشر من يونيو 2024، للوقوف به، الأمر الذي يُعد من أهم أركان الحج، ويصوم الناس في هذا اليوم اقتداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نظرًا لمكانة هذا اليوم الخاصة عند المسلمين حول العالم.

كما أعلنت الوزارة أن أول أيام العيد في سلطنة عمان سيكون يوم الإثنين الموافق السابع عشر من يونيو 2024، وبذلك فإن يوم الوقفة في السلطنة سيكون الأحد، السادس عشر من يونيو، هذا التأخير مقارنةً ببقية الدول العربية أثار بعض الالتباس بين المواطنين حول ما إذا كان الصيام يوم الأحد أم السبت كما في المملكة العربية السعودية، وقد قدم مشايخ وعلماء الدين إيضاحات بهذا الخصوص.

صيام عرفة في عمان

اتفق العلماء والمشايخ على أنه في حال وجود اختلاف في رؤية الهلال بين البلدان، يجب على سكان كل بلد الصيام وفقاً لرؤية المراصد الفلكية والجهات المعنية المحلية، لذا، في سلطنة عمان، يكون الصيام الخاص بيوم عرفة يوم الأحد الموافق السادس عشر من يونيو الجاري، وليس بالتزامن مع المملكة العربية السعودية كما يظن بعض الناس، هذا يأتي تماشياً مع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يتم الصيام والإفطار بناءً على رؤية الهلال.