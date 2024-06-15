رسميا… الاعلان عن موعد صلاة العيد في جميع عموم العراق… كل عام وانتم بخير

يسعى المسلمون في العراق إلى معرفة التوقيت الدقيق لأداء صلاة العيد، إذ تعد هذه الصلاة من أبرز الشعائر الدينية في الإسلام، التي تضفي على القلوب فرحة وسرورا، يحتفل بعيد الأضحى كونه العيد الثاني للمسلمين بعد عيد الفطر، وبه تتجمع جموع المسلمين في الساحات والمساجد لأداء صلاة العيد، والاستماع إلى خطبة العيد المليئة بالدروس والمواعد، يعقب هذه الصلاة تبادل التهاني الحارة بين الأقارب والأصدقاء، وتعم الأجواء الاحتفالية في المنازل والشوارع، كما يتميز هذا العيد بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على الفقراء والمحتاجين والأقارب، تعزيزا لروح التكافل والتضامن الاجتماعي، وفي هذا المقال الذي نقدمه لكم عبر موقعنا الإخباري البديل، نستعرض بشكل مفصل مواعيد صلاة العيد في مختلف مناطق العراق، حتى يتمكن الجميع من المشاركة في هذه المناسبة السعيدة على أكمل وجه.

صلاة العيد في محافظات العراق

دهوك صلاة العيد بها الساعة 5:17 صباحا.

اربيل الساعة 5:12 صباحا.

مدينة سامراء صلاة العيد بها الساعة 5:20 صباحا.

موعد صلاة العيد في العراق

في الآونة الأخيرة، شهدت محركات البحث نشاط كبير بحث عن موعد أداء صلاة عيد الأضحى في العراق، حيث لم يتبق على حلول العيد إلا بضع ساعات قليلة جدا، هذا الحدث الكبير يدفع الكثيرين للتحضير، بدءا من شراء الملابس الجديدة وحتى التخطيط لأداء صلاة العيد، التي تعد رمزا للفرح والسرور لدى جميع الفئات العمرية، يتدفق الناس جميعهم إلى الساحات والمساجد للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية المميزة للعيد، وفيما يتعلق بموعد صلاة العيد في العراق، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العراقية أن عيد الأضحى المبارك لهذا العام الهجري 1445 سوف يكون يوم الأحد، الموافق 16 يونيو 2024، وسوف تقام صلاة العيد بعد شروق الشمس بنحو 20 دقيقة في الأماكن العامة والمساجد المنتشرة في كافة أنحاء البلاد.