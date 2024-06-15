طريقة عمل شوربة اللحم بالبصل والبهارات على أصولها وبألذ مذاق لعيد الأضحى

تعد شوربة اللحم من الأصناف الأساسية التي يتم تحضيرها في أيام عيد الأضحى المبارك، كما تعد تلك الشوربة من الوجبات الدسمة التي يحبها الكبار والصغار وتقدم مع الأرز الأبيض والخضار بنكهة شهية ومذاق اللحم المستوي وكامل النضج، ولتحضير ذلك الطبق في المنزل يتطلب الأمر معرفة الطريقة الصحيحة للحصول على النكهة الأصلية.

مقادير عمل شوربة اللحم في المنزل

لتحضير ذلك الطبق بمذاق شهي مع تسويه اللحم بطريقة صحيحة لابد من تجهيز المقادير التالية:

كيلو جرام من مكعبات اللحم.

5 جرام ملح طعام.

2 فص ثوم.

بصلة كبيرة الحجم.

3 من أوراق اللورا.

مستكة.

3 جرام حبهان بودر.

40 جرام شرائح جزر.

3 جرام من القرفة المطحونة.

طريقة عمل شوربة اللحم في المنزل

فيما يلى نوضح طريقة عمل شوربة اللحم في المنزل بألذ مذاق: