خطوات التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024 والوثائق المطلوبة

أصبحت الظروف الاقتصادية في الآونة الأخيرة صعبة بشكل ملحوظ على كثير من المواطنين، ولذلك سعت الحكومة الجزائرية لتحسين الوضع المالي لمواطنيها، فطرحت مسابقة الجمارك الجزائرية 2024، والتي تساعد الشباب في إيجاد عمل ثابت لهم بمبلغ مالي جيد يضمن لهم مستوى معيشي أفضل وحياة كريمة في ظل تلبية متطلباتهم الأساسية، وكان لذلك تأثير ملحوظ على تقليل نسبة البطالة في الدولة.

التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

خطوات التقديم في مسابقة الجمارك الجزائرية 2024 جاءت غاية في السهولة، لكي يتمكن الجميع من القيام بها، وهي تسلسلت كما يلي:

الولوج مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية.

الضغط فوق ” التسجيل في مسابقة توظيف الجمارك”

إدخال كافة البيانات اللازمة في أماكنها المخصصة.

إرفاق كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

بعد مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها يرجى الضغط فوق ” إرسال الطلب”.

ثم يرجى طباعة الطلب لتقديمه للجهات المعنية في حالة القبول.

شروط مسابقة الجمارك الجزائرية 2024

تعتبر مسابقة الجمارك الجزائرية 2024 أحد المسابقات الهامة للمواطن الجزائري، فمن خلالها يحصل على وظيفة جيدة براتب جيد يساعده في عيش حياة كريمة، وارتبط التقديم على المسابقة بضرورة وجود بعض الشروط المحددة وهي:

امتلاك المتقدمين الجنسية الجزائرية مع الإقامة الدائمة داخل الجزائر.

امتلاك المتقدمين مؤهلًا دراسيًا يتناسب مع الوظائف المتوفرة.

تقديم شهادة الخدمة العسكرية.

شرط صحة البيانات والمستندات المقدمة .

دفع رسوم الاشتراك الخاصة بالمسابقة والتي تبلغ 200 دينار جزائري، مع ضرورة تقديم إيصال يفيد الدفع.

الوثائق المطلوبة عند التقديم في مسابقة الجمارك

لكي يتم الإطلاع على طلبك المقدم والإهتمام به لابد أن تكوني مستوفي لكافة الشروط المحددة، هذا بجانب توفير الأوراق والمستندات المطلوبة التي تؤكد استحقاقك للوظيفة، وتمثلت هذه الأوراق فيما يلي: