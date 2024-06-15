اعرف وقتاش موعد صلاة عيد الأضحى في عين تموشنت بالجزائر 2024 هل الاغتسال سنة مؤكدة؟

قد تزايدت عمليات البحث في ولاية عين تموشنت بالجزائر عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 في الولاية، حيث أن مواطنين ولاية عين تموشنت من أجل أداء صلاة العيد، يتوجهون إلى المساجد والساحات والأماكن المخصصة لأداء صلاة العيد منذ شروق الشمس، وبالنسبة لمواطني هذه الولاية فهم يتمتعون بأجمل المناظر، حيث أن ولاية عين تموشنت تحتوي على الجبال الرائعة، والعديد من المعالم الجميلة، ويتمتع المصلين بمنظر شروق الشمس مع ضفة النهر.

الاغتسال في عيد الأضحى المبارك

قد تساءل العديد من المسلمين عن إذا كان الاغتسال لعيد الأضحى المبارك سنة مؤكدة، ونعم الاغتسال للعيد سنة مؤكدة، لدى المسلمين سواء كان الكبار أو الصغار أو الرجل أو المرأة أيضًا، ويجوز الاغتسال للعيد قبل الفجر، على عكس الاغتسال يوم الجمعة، وروى ابن عباس أن رسول الله كان يغتسل يوم الفطر والأضحى، وقد قال رسول الله في خطبة جمعة من الجمع، إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب، فلا يضره، ولا يمس منه، وعليكم بالسواك، ولذلك يستحب في العيد أن يلبس المسلمين أحسن الملابس، ويستخدموا السواك أيضًا.

موعد صلاة عيد الأضحى في عين تموشنت بالجزائر 2024

لقد قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في عين تموشنت بالجزائر لعام 2024، ستبدأ في تمام الساعة 6:19 صباحًا، حيث سيبدأ الإمام برفع صوت تكبيرات العيد معلنًا عن بدء صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2024.

العيديات في عيد الأضحى المبارك

يريد كافة المسلمين معرفة إذا كانت العيديات التي تعطى للأطفال في الأعياد والمناسبات المختلفة سنة، ولكن لا العيديات هي عادة من العادات الإسلامية، التي قد كان يفعلها المسلمون منذ قرون قديمة، وتكون العيديات نقود أو هدية أو حلوى، وتعطى للأطفال في كلا العيدين سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر.