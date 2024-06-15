كام يوم عطلة .. موعد إجازة عيد الأضحى في اليمن 2024 إجازتك هتكون طويلة

بما أن عيد الأضحى المبارك لعام 2024 قد اقترب بشدة، حيث لم يعد يفصل بينه وبيننا ألا بضعة ساعات فقط، قد ازدادت عمليات البحث عن موعد إجازة عيد الأضحى في اليمن لعام 2024، وذلك لأن عيد الأضحى المبارك يعد من أفضل المناسبات الدينية التي يفضلها كافة المسلمين حول العالم، حيث يختلف الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، عن الإحتفال بأي مناسبات أخرى.

موعد يوم وقفة عرفة 2024

بسبب اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، قد تساءل كافة المواطنين اليمنيين عن موعد يوم وقفة عرفة لعام 2024، وذلك لأن هذا اليوم معروف بفضله على كافة المسلمين، حيث أن المسلم الذي يصوم هذا اليوم يغفر له الله ذنوب السنة الماضية والسنة القادمة، كما أن لهذا اليوم أجر عظيم، لذلك يفضل كافة المسلمين القيام بالأعمال الخيرية فيه.

موعد إجازة عيد الأضحى في اليمن 2024

قد قامت الحكومة اليمنية بالإعلان عن أن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك في اليمن لعام 2024، والذي قد تساءل عنه كافة المواطنين سيكون كالتالي: تبدأ الإجازة بداية من يوم الأحد الموافق يوم 16 يونيو، الموافق يوم 10 ذي الحجة، وتنتهي الإجازة بعد مرور أربع أيام العيد، بحيث تنتهي الإجازة بنهاية يوم الأربعاء الموافق يوم 19 يونيو، الموافق يوم 13 ذي الحجة.

مظاهر الإحتفال في عيد الأضحى المبارك في اليمن

هناك العديد من السنن التي يفضل كافة المسلمين اتباعها في عيد الأضحى المبارك، كما أن هناك العديد من العادات والتقاليد المنتشرة في اليمن بخصوص عيد الأضحى المبارك، ومن هذه العادات: قيام كافة نساء اليمن بتنظيف منازلهم وتزينه، والقيام بطبخ أشهى الماكولات وانتظار الضيوف، والاقارب، شراء الأضحيات وذبحها وتوزيعها على الفقراء والمساكين، صلاة عيد الأضحى المبارك في الساحات والمساجد الكبرى، ارتداء الملابس الجديدة أثناء الذهاب للصلاة، إرسال رسائل التهنئة إلى الأقارب.