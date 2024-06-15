متى موعد صلاة العيد في العراق 2024 وباقي المدن العراقية وكيفية أداء صلاة العيد

في عيد الأضحى، ينتظر المسلمون في العراق بفارغ الصبر موعد صلاة العيد في العراق والاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، في عام 2024، تعد صلاة عيد الأضحى من الشعائر الدينية الهامة التي يشارك فيها المسلمون بفرح وسعادة، حيث يلبسون أجمل ملابسهم ويتزينون بالعطور، في مشهد يعكس الفرحة والبهجة، ومن خلال الأسطر التالية نبين موعد صلاة العيد في العديد من مدن العراق.

موعد صلاة العيد في العراق

تعد صلاة عيد الأضحى من أهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمون، وتعتبر فرصة للتقرب إلى الله والاحتفال بالأوقات السعيدة، سيتوجب على المسلمين في العراق الاستعداد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 وفقًا للتوقيت المحدد، فقد تم إعلان موعد صلاة العيد في مدن العراق كالتالي:

المحافظة وقت الصلاة بغداد 4:45 صباحًا الموصل 4:49 صباحًا البصرة 4:49 صباحًا كربلاء 4:56 صباحًا النجف 4:56 صباحًا

كيفية صلاة عيد الأضحى

صلاة العيد عبارة عن ركعتين، وتبدأ وقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، وقد حدد العلماء بدء وقتها عند زوال حمرة الشمس، أما بالنسبة لكيفيتها: يكبر في الركعة الأولى سبع مرات دون تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الأعلى أو سورة ق، أما في الركعة الثانية فيتم التكبير خمس مرات دون تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ بسورة الغاشية أو بسورة القمر، وبعد الصلاة يقوم الإمام بخطبة يذكر فيها الناس بأهمية هذا اليوم وتعظيم شعائر الله ومراعاة الفقراء والمساكين، والتواصل والتحاب والتهاني، كما يحذرهم من ارتكاب الذنوب والمعاصي وعدم مقابلة نعم الله بالعصيان، ونحو ذلك.