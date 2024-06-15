هتستمر لأمتى .. موعد إجازة عيد الأضحى في العراق 2024 مظاهر الاحتفال

أصبح يفصل بيننا وبين عيد الأضحى المبارك لعام 2024 بضعة ساعات فقط، ولذلك قد بدأ كافة الموظفين في كل القطاعين سواء كان القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والطلاب أيضًا، بالبحث عن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024 في العراق، حيث ينتظر كافة المواطنين العراقيين هذه المناسبة من أجل أخذ إجازة من العمل، وإجازة من المدارس، والقيام بزيارة أقاربهم، والتنزه،،والاحتفال بالعيد، وإحياء الشعائر الدينية التي يفضلها كافة المسلمين في كافة أنحاء العالم.

موعد عيد الأضحى المبارك في العراق 2024

قد أعلنت الجهات المسؤولة العراقية عن موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، والذي قد تساءل عنه كافة المواطنين العراقيين، ويكون موعد العيد كالتالي: يبدأ عيد الأضحى المبارك لعام 2024، ببداية يوم الأحد الموافق 16 يونيو، الموافق يوم 10 ذي الحجة، ويستمر حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق يوم 19 يونيو، الموافق يوم 13 ذي الحجة.

موعد إجازة عيد الأضحى في العراق 2024

قد قام رئيس مجلس الوزراء العراقي بالإعلان عن أن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2024، تبدأ ببداية يوم الأحد الموافق يوم 16 يونيو، وتستمر الإجازة لمدة 4 أيام العيد، وبعدها الإجازة الأسبوعية، وهي إجازة يوم الجمعة الموافق 21 يونيو، وإجازة يوم السبت الموافق 22 يونيو، وسوف يبدأ الدوام مرة أخرى في كلا القطاعين بداية من يوم الأحد الموافق يوم 23 يونيو.

مظاهر الإحتفال بعيد الأضحى المبارك في العراق 2024

هناك العديد من مظاهر الإحتفال التي يفضل المواطنين العراقيين القيام بها في عيد الأضحى المبارك، والتي منها على سبيل المثال: القيام بزيارة الأقارب، والأهل، ووصل صلة الرحم بشكل عام، إعطاء الأطفال العيديات والهدايا، التصدق على الفقراء والمحتاجين، وتوزيع عليهم الأضاحي، ذبح الأضاحي، تبادل رسائل التهنئة بين الأصدقاء والأهل، أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد بشكل جماعي.