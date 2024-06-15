كأنك مع الحجاج .. تردد قناة تكبيرات العيد 2024 تابع الشعائر الدينية من مكة والمدينة المنورة

بعد أن أصبح يفصلنا ساعات قليلة فقط عن موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، ومع أيضًا بدء موسم الحج لهذا العام، قد بدأ بالفعل كافة المسلمين بالبحث عن القنوات التي تعرض تكبيرات العيد لعام 2024، حيث أن تشغيل التكبيرات يعد من السنة النبوية، ولهذا السبب يفضل كافة المسلمين تشغيل تكبيرات العيد في بيوتهم، وفي الشوارع أيضًا، لإحياء الشعائر الدينية الخاصة بعيد الأضحى المبارك، ويعد نشر التكبيرات في شوارع المسلمين أحد أشكال الاحتفال بعيد الأضحى.

تردد قناة تكبيرات العيد 2024

هناك العديد من القنوات التي تبث تكبيرات العيد لعام 2024، وتبث أيضًا مواسم الحج، حيث إن موسم الحج لهذا العام قد بدأت بالفعل، ومن هذه القنوات قناة الحج، وترددها يكون كالتالي:

القمر الصناعي لقناة: نايل سات.

تردد القناة: 10922.

معدل استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح خطأ القناة: ⅞.

جودة القناة: SD.

تردد قناة تكبيرات العيد 2024

من القنوات التي تبث مواسم الحج أيضًا، وتبث تكبيرات العيد لعام 2024، هي قناة سما الأردن، وتعد هذه القناة من أفضل القنوات التي تبث تكبيرات العيد، ويكون ترددها كالتالي:

القمر الصناعي لقناة: نايل سات.

تردد القناة: 12399.

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطا: ⅚.

معدل استقطاب القناة: عمودي.

طريقة تنزيل قناة تكبيرات العيد على الجهاز الخاص بك

بعد أن قام المسلمين بمعرفة تردد قناة تكبيرات العيد لعام 2024، كيف يمكنهم تنزيل هذه القناة على الجهاز الخاص بهم، هذا ما قد تساءلوا عنه، وهذا ما سوف نوضحه في الخطوات التالية: