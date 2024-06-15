رددها الآن .. تحميل تكبيرات عيد الأضحى 2024 كاملة مكتوبة الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا

بسبب أنه لم يتبقى إلا بضعة ساعات فقط على عيد الأضحى المبارك لعام 2024، فقد بدأ بالفعل موسم الحج لهذا العام، ولذلك قد تساءل كافة المسلمين الذين لم يذهبوا للحج لهذا العام، عن تردد قنوات يمكنهم من خلالها مشاهدة مواسم الحج من بيوتهم، وترديد الأدعية المختلفة وهم جالسون في بيوتهم، إلى حين يتمكنون من الذهاب إلى الحج بأنفسهم، كما قد تساءل العديد من المسلمين عن الموعد المحدد لعيد الأضحى المبارك لعام 2024، والذي قد تم الإعلان عنه بالفعل.

موعد عيد الاضحى المبارك 2024

قد تم الإعلان بالفعل عن موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، حيث من المتوقع أن يكون موعد العيد لهذا العام بداية من يوم الأحد الموافق يوم 16 يونيو، الموافق يوم 10 ذي الحجة، ولكن أيضًا يجب علينا الانتظار حتى استطلاع الهلال في يوم عرفة، وهذا ما سوف يحدد موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024.

صيغة تكبيرات عيد الأضحى المبارك

تكبيرات عيد الأضحى المبارك هي أكثر ما يشعرنا بوجود العيد، حيث أن التكبيرات تنتشر في كافة شوارع المسلمين، وتبث هذه التكبيرات في قلوب المسلمين الراحة والسعادة والسرور بقدوم العيد، وتكون صيغة التكبيرات كالتالي: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة واصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.

تردد قناة تكبيرات عيد الأضحى المبارك

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك لعام 2024، قد بحث المسلمين عن تردد قناة تكبيرات العيد، وهناك العديد من القنوات التي تبث تكبيرات العيد، ومنها قناة السعودية قرآن، ويكون ترددها: