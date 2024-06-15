“فرحة الأطفال في العيد” استمتع بأجمل الأغاني والأناشيد مع تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024

خلال الساعات الأخيرة ارتفعت مؤشرات البحث عن تردد قناة طيور الجنة بعد أن تمكنت القناة من إثبات جدارتها كونها أفضل القنوات المتخصصة من خلال المحتوى المتميز الذي يجمع بين الترفيه والتعليم في آن واحد الذي توفره للمشاهدين الصغار، لذلك يمكن للآباء والأمهات ضبط واستقبال التردد من خلال المعلومات التي تتاح لهم دون القلق بشأن ما يشاهده أبناؤهم من محتوى.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات

يمكن لجميع مستخدمي القمر الصناعي نايل سات ضبط واستقبال بث القناة من خلال إدخال البيانات المتاحة للتردد في الآتي:

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

وفرت إدارة القناة إحداثيات التردد الذي يمكن من خلاله تنزيل واستقطاب بث القناة بسهولة، لذلك ينبغي إدخال البيانات التالية:

تردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة طيور الجنة بيبي

تمتلك قناة طيور الجنة مجموعة من المميزات التي تجعل الآباء يقبلون على تنزيلها دون تردد، ومن هذه المزايا نذكر الآتي: