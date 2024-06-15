“فرحة الأطفال في العيد” استمتع بأجمل الأغاني والأناشيد مع تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024

شهاب محمد تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“فرحة الأطفال في العيد” استمتع بأجمل الأغاني والأناشيد مع تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024

خلال الساعات الأخيرة ارتفعت مؤشرات البحث عن تردد قناة طيور الجنة بعد أن تمكنت القناة من إثبات جدارتها كونها أفضل القنوات المتخصصة من خلال المحتوى المتميز الذي يجمع بين الترفيه والتعليم في آن واحد الذي توفره للمشاهدين الصغار، لذلك يمكن للآباء والأمهات ضبط واستقبال التردد من خلال المعلومات التي تتاح لهم دون القلق بشأن ما يشاهده أبناؤهم من محتوى.

تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات

يمكن لجميع مستخدمي القمر الصناعي نايل سات ضبط واستقبال بث القناة من خلال إدخال البيانات المتاحة للتردد في الآتي:

  • التردد: 11274.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل الاستقطاب: أفقي.
  • تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

وفرت إدارة القناة إحداثيات التردد الذي يمكن من خلاله تنزيل واستقطاب بث القناة بسهولة، لذلك ينبغي إدخال البيانات التالية:

  • تردد القناة: 11310.
  • معامل الاستقطاب: عمودي.
  • الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مميزات قناة طيور الجنة بيبي

تمتلك قناة طيور الجنة مجموعة من المميزات التي تجعل الآباء يقبلون على تنزيلها دون تردد، ومن هذه المزايا نذكر الآتي:

  • توفر القناة محتوى يتنوع بين التعليم والترفيه الذي يناسب جميع الفئات العمرية للأطفال وبالتالي تحرص القناة على توفير محتوى يطور من مهاراتهم.
  • تعمل أيضًا على بث محتواها من خلال الرسوم الحيوية التي تجذب انتباه الطفل وتجعل تجربة مشاهدة المحتوى ممتعة لديه.
  • فضلًا عن كون القناة تركز على أن يكون المحتوى المقدم هادف حتى تعمل على تعزيز القيم الأخلاقية لدى الطفل.
  • تحرص على أن يبقى محتوى الترفيه مثير وممتع دون أن يتم العبث بجودة البرامج التعليمية.
  • تقدم القيم والعادات الإسلامية في شكل جذاب حتى تتمكن من غرسها في نفوس الأطفال.
  • توفر القناة برامجها على مدار الساعة دون انقطاع دون دفع اشتراك.
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معلومات الكاتب
شهاب محمد

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“فرحة الأطفال في العيد” استمتع بأجمل الأغاني والأناشيد مع تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024
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