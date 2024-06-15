WhatsApp بتحذير عاجل!!.. واتساب يُحذر مستخدمية حول وقف الدعم عن بعض الهواتف

أعلن تطبيق واتساب، بعض القيود الهامة على عدد من التحديثات الأمنية التي لا يمكن قبل للإستخدام على الكثير من الهواتف القديمة، فضلاً عن أن من أبرز هذه الهواتف هو من نظام الأندرويد القديم، كذلك هواتف الأيفون التي تعمل بأنظمة iOS القديمة، مما يكون المستخدم غير قادر على استخدام الميزات الخاصة بواتساب الأساسية بما تضمن هذه الخدمات المراسلة والمكالمات.

تحسينات أمنية لواتساب

وقام تطبيق واتساب بإطلاق بعض التحسينات الأمنية لجميع من يمتلكون هذا التطبيق، وبدأت بالفعل من شهر يونيو 2024، للعمل على تعزيز خصوصية المستخدم وحمايته من الإختراق أو ما شابهة ذلك، لكن هذه المميزات لم يمكن أن تطابق مع بعض أنظمة التشغيل القديمة التي ليس لديها الدعم الملائم لأحداث إصدار هذا التطبيق، وفقًا لما نُقل عن بعض مواقع التكنولوجيا، كما لا يزال من الممكن الوصول إلى الخدمة عبر هذا التطبيق.

تحديثات جديدة على تطبيق واتساب

والتحديث والتحسينات الجديدة يؤثر بشكل كبير على أكثر من 30 طرازًا ضمن الهواتف التي تعمل على تغطية العديد من الشركات المصنعة، وعليه فإنه خوفًا من فقدان البيانات والمعلومات الشخصية الخاصة بالمستخدمين، فلاد من تشجيع المستخدمين على الإحتفاظ بنسخة احتياطية، ويكون ذلك بالذهاب إلى إعدادات تطبيق واتساب ومن ثم الإنتقال إلى قسم النسخ الاحتياطي للدردشة والبدء في عمل نسخ الإحتياطي اليدوي ضمن جوجل درايف، ويمكن الإحتفاظ بهذه البيانات لهواتف الأيفون الحديثة والقديمة بعمل نسخة احتياطية عبر أيقونة ” iCloud”.