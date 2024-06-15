أدعية يوم عرفة “مفاتيح الجنان” دعاء يوم عرفة للصائم 1445- 2024 اللهم لا تخرجنا من ذلك اليوم الكريم إلا وقد غفرت لنا

أفضل دعاء ليوم عرفة 1445 يزداد اهتمام المسلمين بيوم عرفة في الأيام الأخيرة من شهر ذي الحجة، حيث يحمل هذا اليوم فضلاً عظيماً ويعتبر من أهم الأيام في السنة الهجرية. يوم عرفة هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويأتي قبل عيد الأضحى المبارك بيوم واحد. في هذا اليوم، يقف الحجاج على جبل عرفات للدعاء والتضرع إلى الله، وهو يوم يستجاب فيه الدعاء وتُغفر فيه الذنوب بإذن الله. في هذا المقال، سنتناول أفضل الأدعية ليوم عرفة وما يجب أن يقوم به المسلم في هذا اليوم الفضيل.

أفضل دعاء ليوم عرفة 1445

يوم عرفة هو يوم من أعظم أيام السنة، وله مكانة خاصة في قلوب المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: “خير الدعاء دعاء يوم عرفة”. هذا اليوم هو فرصة عظيمة للتقرب إلى الله بالطاعات والعبادات. صيام يوم عرفة لغير الحاج يُكفّر سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة، كما جاء في الحديث الشريف. بالإضافة إلى الصيام، يعتبر الدعاء من أهم الأعمال المستحبة في هذا اليوم، حيث يُستحب للمسلمين أن يكثروا من الدعاء وطلب المغفرة والرحمة والعتق من النار اللهم لا تخرجنا من ذلك اليوم الكريم إلا وقد غفرت لنا.

ادعية يوم عرفة 1445

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اللهم قنا فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم ونسألك فرجًا بعد كرب، ورخاءً بعد الشدة، اللهم إنا نحمدك ونشكرك، وما أصابنا من نعمةٍ فمنك وحدك لا شريك لك.

اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك لا إله إلا أنت خلقتنا، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، اللهم إنا نبوء لك بنعمتك ونبوء لك بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم عافنا في الدنيا والآخرة، عافنا في ديننا وفي دنيانا وأهلينا ومالنا، اللهم واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي فِي كُلِّ كُرْبَةٍ، وَأَنْتَ رَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ، وَأَنْتَ لِي فِي كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِي ثِقَةٌ وَعُدَّةٌ، كَمْ مِنْ كَرْبٍ يَضْعُفُ عَنْهُ الْفُؤَادُ، وَتَقِلُّ فِيهِ الْحِيلَةُ، وَيَخْذُلُ عَنْهُ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ، وَيَشْمَتُ بِهِ الْعَدُوُّ، وَتَعْنِينِي فِيهِ الْأُمُورُ، أَنْزَلْتُهُ بِكَ وَشَكَوْتُهُ إِلَيْكَ رَاغِباً فِيهِ عَمَّنْ سِوَاكَ، فَفَرَّجْتَهُ وَكَشَفْتَهُ وَكَفَيْتَنِيهِ، فَأَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ نِعْمَةٍ، وَصَاحِبُ كُلِّ حَاجَةٍ، وَمُنْتَهَى كُلِّ رَغْبَةٍ، فَلَكَ الْحَمْدُ كَثِيراً، وَلَكَ الْمَنُّ فَاضِلً”.

“اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ : أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي ، وَنُورَ صَدْرِي ، وَجِلَاءَ حُزْنِي ، وَذَهَابَ هَمِّي ؛ إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ وَحُزْنَهُ ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا”.