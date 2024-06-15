عبارات تهنئة عيد الأضحى الأجمل 2024.. بوستات وكلمات صور معبرة في اليوم المبارك

لم يتبق سوى دقائق معدودة على بدء الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، التي تزداد فيه البحث عن أجمل العبارات والبوستات التي يمكن تناولها في هذا اليوم المبارك، بالإضافة إلى أن عيد الأضحى هو من أسعد الأيام التي تمر على المسلمين نظرًا لدخول الفرحة والسعادة عليهم، ويمكنك معرفة هذه العبارات الجميلة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.ز

عبارات تهنئة عيد الأضحى

تتمثل أبرز العبارات التي يمكن تناولها في عيد الأضحى المبارك، ومن بينها الأتي:-

ندعوا الله بأن لا يكون أخر هذه الأيام الميئة بالسعادة والطمأنينة.

تقبل الله منا ومنكم جميع أعمالنا.

أعاد الله عيدكم بالخير واليمن والبركات.

كل عام وأنتم بخير وسعادة وإلى الله أقرب.

عام أضحى سعيد عليكم يا أهل الإسلام.

أهنئكم بعيد الأضحى المبارك اليوم.

أدعو الله في هذا اليوم المبارك بأن يعم الخير والصحة والعافية على جميع المسلمين بمختلف أرجاء العالم.

نسأل الله أن تكون كل أيامنا بالخير والفرحة.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك

بدأت إجازة عيد الأضحى المبارك من اليوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، على أن كان أمس إجازة أسبوعية، وتستمر إجازة عيد الأضحى المبارك إلى يوم 22 من شهر يونيو، على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر كاملاً لجميع العاملين في الجهات الحكومية والخاصة، مع الحصول على عيدية عيد الأضحى المبارك.