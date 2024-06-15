【﻿ارتفاع الدولار في العيد】 سعر صرف الدولار في العراق اليوم في البورصات الرئيسية والبنك المركزي

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
【﻿ارتفاع الدولار في العيد】 سعر صرف الدولار في العراق اليوم في البورصات الرئيسية والبنك المركزي
سعر صرف الدولار في العراق اليوم

ارتفع سعر صرف الدولار في العراق اليوم أمام الدينار العراقي يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وسجلت أسعار الدولار ارتفاعًا في بورصتي الكفاح والحارثية، هذا الانتعاش في أسعار الدولار يعزى إلى عدة عوامل اقتصادية، وقد يؤثر على القطاعات المختلفة في السوق. سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحليلات خلال الأسطر التالية.

سعر صرف الدولار في العراق اليوم

سجلت اليوم السبت سعر صرف الدولار في العراق اليوم وباقي العملات في البنك المركزي العراقي استقرارا، في حين ارتفع الدولار في بورصات العراق مع دخول عيد الأضحى المبارك، هذا وقد سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار وباقي العملات الأسعار التالية:

العملةالاختصارالسعر
الدولار الأمريكيUSD1310.000
اليوروEUR1410.215
الجنيه الإسترلينيGBP1671.757
الدولار الكنديCAD954.671
الفرنك السويسريCHF1462.217
الكرون السويديSEK125.525
الكرون النرويجيNOK123.913
الكرون الدنماركيDKK189.066
الين اليابانيJPY8.335
اليوان الصينيCNY180.597
الدرهم الإماراتيAED356.705
الدينار الأردنيJOD1850.282
الدولار الأستراليAUD867.351
الحقوق الخاصة للسحبSDR1729.449
الذهب عيار 24 أوقيةGold3,019,315.000

يتضح من البيانات أعلاه أن هناك تقلبات ملحوظة في أسعار صرف العملات العالمية.

سعر 100 دولار في العراق اليوم في بورصات العراق

في تطور جديد، واصلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعها، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وباقي البورصات، ووفقًا لآخر التحديثات، سجلت الأسعار التالية:

البورصةالسعر لكل 100 دولار
بغداد/ الشورجة147,025
بغداد/ الكفاح147,000
أربيل147,125
البصرة146,950
السليمانية147,000
دهوك147,000
كركوك147,100
الموصل147,150

بهذا الارتفاع الجديد، تتسبب تلك الأسعار في تأثيرات اقتصادية على السوق المحلية والمستهلكين في العراق. تبقى الأوضاع الاقتصادية محل قلق ومتابعة من قبل الجميع.

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معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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