【﻿ارتفاع الدولار في العيد】 سعر صرف الدولار في العراق اليوم في البورصات الرئيسية والبنك المركزي

ارتفع سعر صرف الدولار في العراق اليوم أمام الدينار العراقي يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وسجلت أسعار الدولار ارتفاعًا في بورصتي الكفاح والحارثية، هذا الانتعاش في أسعار الدولار يعزى إلى عدة عوامل اقتصادية، وقد يؤثر على القطاعات المختلفة في السوق. سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحليلات خلال الأسطر التالية.
سعر صرف الدولار في العراق اليوم
سجلت اليوم السبت سعر صرف الدولار في العراق اليوم وباقي العملات في البنك المركزي العراقي استقرارا، في حين ارتفع الدولار في بورصات العراق مع دخول عيد الأضحى المبارك، هذا وقد سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار وباقي العملات الأسعار التالية:
|العملة
|الاختصار
|السعر
|الدولار الأمريكي
|USD
|1310.000
|اليورو
|EUR
|1410.215
|الجنيه الإسترليني
|GBP
|1671.757
|الدولار الكندي
|CAD
|954.671
|الفرنك السويسري
|CHF
|1462.217
|الكرون السويدي
|SEK
|125.525
|الكرون النرويجي
|NOK
|123.913
|الكرون الدنماركي
|DKK
|189.066
|الين الياباني
|JPY
|8.335
|اليوان الصيني
|CNY
|180.597
|الدرهم الإماراتي
|AED
|356.705
|الدينار الأردني
|JOD
|1850.282
|الدولار الأسترالي
|AUD
|867.351
|الحقوق الخاصة للسحب
|SDR
|1729.449
|الذهب عيار 24 أوقية
|Gold
|3,019,315.000
يتضح من البيانات أعلاه أن هناك تقلبات ملحوظة في أسعار صرف العملات العالمية.
سعر 100 دولار في العراق اليوم في بورصات العراق
في تطور جديد، واصلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعها، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وباقي البورصات، ووفقًا لآخر التحديثات، سجلت الأسعار التالية:
|البورصة
|السعر لكل 100 دولار
|بغداد/ الشورجة
|147,025
|بغداد/ الكفاح
|147,000
|أربيل
|147,125
|البصرة
|146,950
|السليمانية
|147,000
|دهوك
|147,000
|كركوك
|147,100
|الموصل
|147,150
بهذا الارتفاع الجديد، تتسبب تلك الأسعار في تأثيرات اقتصادية على السوق المحلية والمستهلكين في العراق. تبقى الأوضاع الاقتصادية محل قلق ومتابعة من قبل الجميع.