【﻿ارتفاع الدولار في العيد】 سعر صرف الدولار في العراق اليوم في البورصات الرئيسية والبنك المركزي

ارتفع سعر صرف الدولار في العراق اليوم أمام الدينار العراقي يوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وسجلت أسعار الدولار ارتفاعًا في بورصتي الكفاح والحارثية، هذا الانتعاش في أسعار الدولار يعزى إلى عدة عوامل اقتصادية، وقد يؤثر على القطاعات المختلفة في السوق. سنوافيكم بالمزيد من التفاصيل والتحليلات خلال الأسطر التالية.

سعر صرف الدولار في العراق اليوم

سجلت اليوم السبت سعر صرف الدولار في العراق اليوم وباقي العملات في البنك المركزي العراقي استقرارا، في حين ارتفع الدولار في بورصات العراق مع دخول عيد الأضحى المبارك، هذا وقد سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار وباقي العملات الأسعار التالية:

العملة الاختصار السعر الدولار الأمريكي USD 1310.000 اليورو EUR 1410.215 الجنيه الإسترليني GBP 1671.757 الدولار الكندي CAD 954.671 الفرنك السويسري CHF 1462.217 الكرون السويدي SEK 125.525 الكرون النرويجي NOK 123.913 الكرون الدنماركي DKK 189.066 الين الياباني JPY 8.335 اليوان الصيني CNY 180.597 الدرهم الإماراتي AED 356.705 الدينار الأردني JOD 1850.282 الدولار الأسترالي AUD 867.351 الحقوق الخاصة للسحب SDR 1729.449 الذهب عيار 24 أوقية Gold 3,019,315.000

يتضح من البيانات أعلاه أن هناك تقلبات ملحوظة في أسعار صرف العملات العالمية.

سعر 100 دولار في العراق اليوم في بورصات العراق

في تطور جديد، واصلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعها، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وباقي البورصات، ووفقًا لآخر التحديثات، سجلت الأسعار التالية:

البورصة السعر لكل 100 دولار بغداد/ الشورجة 147,025 بغداد/ الكفاح 147,000 أربيل 147,125 البصرة 146,950 السليمانية 147,000 دهوك 147,000 كركوك 147,100 الموصل 147,150

بهذا الارتفاع الجديد، تتسبب تلك الأسعار في تأثيرات اقتصادية على السوق المحلية والمستهلكين في العراق. تبقى الأوضاع الاقتصادية محل قلق ومتابعة من قبل الجميع.