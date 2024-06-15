عيد على أصحابك وأحبابك بأجمل رسائل تهنئة عيد الاضحى 2024.. ابعتها على الواتس أو اكتبها في بوستات

اليوم يوم عرفة وغدًا أول أيام عيد الأضحى المبارك أي أننا في أجمل أيام السنة وأحب الأيام إلى الله لذلك نقدم لك رسائل تهنئة عيد الاضحى 2024 لترسلها لأصدقائك وأقاربك وزملائك في العمل، حيث أن التبريكات والتهنئة تدخل السرور على القلب وهذه من أحب الأعمال إلى الله، فعليك أن ترسل هذه الرسائل الرقيقة الجميلة إلى أرحامك وأحبابك.

رسائل تهنئة عيد الاضحى 2024

نقدم لك على موقع البديل باقة من الرسائل الرقيقة التي تسعد قلب من ترسلها إليه، ليس ذلك فقط ولكن نقدم لك مجموعة من الصور التي يمكنك أن ترسلها لأصدقائك وأقاربك على مواقع التواصل الاجتماعي:

اللهم بحق ذلك اليوم، نسألك أن تكتب لنا الخير في الدنيا، وأن تبعد عنا النار، وأن تجعلنا من الرابحين في الآخرة.

نسأل الله رب العرش العظيم أن يقضي لنا حوائجنا، وأن يرحمنا، ويصرف عنا سوء الأمور.

كل عام وأنتم بخير وأسأل الله أن يتقبل طاعتكم وصيامكم وقيامكم وأن يجعل العيد لكم كُله فرحًا وسرورًا.

تقف الكلمات عاجزة كيف أهنئ من هم أغلى ما في قلوبنا بعيد الأضحى، كُل عام وأنتم بخير، سائلًا المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

إلى كل المقربين من قلبي، أبعث إليكم أرق التهاني والعبارات في يوم عيد الأضحى المبارك جعله الله سعيدًا علينا وعليكم.

إلى كل المقربين والغاليين على قلبي، أبعث إليكم أرق التهاني والعبارات في يوم عيد الأضحى المبارك جعله الله سعيدًا علينا وعليكم.

عيد أضحى مبارك على الأهل والأصدقاء أتمنى لكِ يا حنان قضاء أوقات ممتعة بين الأهل والأصحاب.

سبحان الذي كرم بني آدم وحمل الإنسان الأمانة وسخر له الكائنات أيام مباركة عيد سعيد وكل عام وأنتم إلى الله أقرب، كٌل عام ونحن بخير، فأهلًا بعام جديد ونتمنى أن ننهيه وجميعنا بخير.

عبارات وبوستات تهنئة بعيد الاضحى 2024

لا يوجد أجمل من مناسبة عيد الأضحى لأهنئك بها يا أغلى الناس، كل عام وأنت بخير وعافية.

أود أن أكون أول من يُهنئك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بكل الخير.

أجمل عطور الأرض أهديكم مع حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالسعادة والخير.

أسبق الجميع، لأكون أول من يرسل المعايدة لأغلى الناس على قلبي.

تطيب الأيام بقدوم عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على أمته الإسلامية بالخير والكرم.

هلّت الأعياد مُعلنة عن البركات والنفحات الإلهية، تقبل الله طاعتكم وجعلكم من المتقين.