ما خطوات انشاء عقد زواج الكتروني وما هي خدمات منصة ناجز للسعوديين؟

أتاحت وزارة العدل السعودية إمكانية الحصول على عقد الزواج بشكل الكتروني من خلال منصة ناجز، حيث تقدم تلك المنصة المئات من الخدمات الرقمية التي تسهل على المواطن السعودي الاستعلام والحصول على الخدمات دون الحاجة إلى الذهاب لمقر المؤسسة.

خطوات انشاء عقد زواج الكتروني

أتاحت منصة ناجز إمكانية تسجيل عقد الزواج والتواصل المباشر مع مأذون الأنكحة من خلال التقنيات الرقمية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لمنصة ناجز. اضغط على خيار الخدمات الإلكترونية الموجود في واجهة المنصة الرئيسية. بعد ذلك يتم النقر على الحالات الاجتماعية. النقر على خيار إنشاء عقد زواج. اختيار أيقونة بدء الخدمة. كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق. انقر على أيقونة تقديم الطلب. قم بمراجعة هاتفك الجوال للتحقق من استلام رسالة على الهاتف بتفاصيل طلبك. سوف يتم تسليم الطلب ومراجعتة من قبل الوزارة. بعد ذلك يتم تعين المأذون من ثم يتم التواصل المباشر مع مقدم الطلب. تحديد موعد لاستلام الوثيقة الرسمية المعتمدة.

خدمات منصة ناجز

توفر المنصة الكثير والكثير من الخدمات التي تتعلق بوزارة العدل، وأبرزها هي: