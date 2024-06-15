ما خطوات التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة عبر بوابة ناجز؟ 

قدمت منصة ناجز للمستفيدين خدمات إلكترونية كثيرة إلا أن أهم هذه الخدمات هي حصر الصكوك المتعلقة بالورقة إلكترونيا، منذ أن تم تنشيط هذه الخدمة في أولى مراحلها كانت تتعلق بالصكوك الخاصة بمحكمة قطاع الأحوال الشخصية المتواجدة في مدينة الرياض، والمرحلة الثانية للخدمة سوف تتضمن باقي المدن المتوفرة في المملكة، وذلك بعد النجاح الذي حققته في المرحلة الأولى بنجاح بشهادة من المواطنين.

خطوات التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة عبر بوابة ناجز

حتى يتمكن المواطنين من التحقق من صكوك المتعلقة بعملية حصر الورثة عبر ناجز، يرجي إجراء التعليمات التالية:

الانتقال إلى الموقع الرسمي لمنصة ناجز.

سجل الدخول عبر كتابة بيانات الحساب الشخصي في الخانات الظاهرة أمامك بشكل دقيق لنجاح الدخول عبر الحساب الشخصي.

اتجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية بالموقع واختر أمر الحالات الإجتماعية من الخيارات المتاحة.

انقر على أيقونة التأكد من الوثيقة الإلكترونية لحصر الورثة.

ما هي خدمة التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة عبر بوابة ناجز؟

واحدة من الخدمات التي نالت رواجا في الفترة الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية وقد تم طرحتها بهدف تطبيق التحول الرقمي لعام 2030، حيث أنها: