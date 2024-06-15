“Hajj channel” شاهد شعائر الحج مباشرة عبر قناة الحج 1445 الناقلة لجميع الشعائر واستمتع مع حجاج بيت الله

تجذب المملكة العربية السعودية انتباه المسلمين في جميع أنحاء العالم في هذه الأيام، حيث يتطلع الجميع إلى متابعة حجاج بيت الله الحرام وهم يؤدون ركنًا هامًا من أركان الإسلام، وهو الحج، وفي هذا السياق، أكدت المملكة العربية السعودية ووزارة الحج والعمرة على جاهزيتها الكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن، أعلن المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن جميع الجهات المعنية ستعمل بجد لإعداد الأجواء المناسبة لضيوف الرحمن.

تردد قناة الحج 1445 الناقلة لشعائر الحجاج

الجميع الآن يتطلعون إلى مشاهدة شعائر الحج ومتابعة حجاج بيت الله الحرام، الذي يجذب قلوب الجميع. يبحثون عن وسائل لمشاهدة شعائر الحج، ومن بين أفضل هذه الوسائل قناة الحج السعودية التي يمكن متابعتها عبر الأقمار الصناعية على التردد المذكور.

تردد قناة الحج على العربسات:

التردد: 12149

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الحج على النايل سات:

التردد: 12015

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

أهم شعائر يوم عرفة

يمتاز يوم عرفة بالعديد من الشعائر، فهو أعظم الأيام عن الله، فهو يوم إكمال الدين واتمام النعمة، يوم العتق والمباهاة، حيث ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا يباهي بعباده الملائكة يقول أشهدكم أني قد غفرة لهم، ولكن أعظم ما يميز هذا اليوم هو كثرة الذكر والدعاء، حيث حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال “خير الدعاء دعاء يوم عرفة.

ويعكف فرق العمل في المملكة على تهيئة جميع الخدمات الضرورية لضمان سلامة وسهولة تنقل الحجاج داخل المشاعر المقدسة، تحت إشراف عناصر مدربة ومتخصصة في تقديم أفضل مستوى من الخدمات.