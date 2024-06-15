” بوش ” دليلك الشامل لموعد صلاة عيد الأضحى في العراق لعام 2024 .. كن مستعدا للاحتفال !!

لم يتبقى سوى سويعات قليلة على استقبال عيد الأضحى المبارك فهو من أعظم وأهم المناسبات الدينية التي يحتفل بها المسلمين في كافة أنحاء العالم ويبحث الكثير من الأشخاص عن معرفة موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في العراق، حيث يذهب المسلمين إلى الساحات والمساجد لأداء صلاة العيد بعد ذلك الاستماع إلى الخطبة وتبادل التهاني بين الأهل والأصدقاء وذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء والمساكين والأهل والأصدقاء، ويخرج الأطفال والكبار للاستمتاع بأجواء العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في العراق 2024

تزايد البحث من قبل المواطنين في العراق عن معرفة موعد صلاة العيد حيث أوضحت وزارة الأوقاف في العراق موعد صلاة عيد الأضحى المبارك وذلك عقب شروق شمس يوم الأحد 16 من شهر يونيو بعشرين دقيقة تقريباً وقد يختلف موعد الصلاة من مدينة لأخرى.

كيفية أداء صلاة عيد الأضحى المبارك

هناك بعض الإرشادات الهامة التي يجب على المسلمين اتباعها من بداية يوم العيد وهي تتمثل في النقاط التالية:

في صباح يوم العيد يجب على المسلم الاغتسال والوضوء وارتداء الملابس النظيفة والجديدة والتطيب قبل التوجه إلى المسجد.

خلال الذهاب إلى المسجد لصلاة العيد تردد تكبيرات العيد.

صلاة العيد ركعتين في الركعة الأولى يكون فيها التكبير سبع مرات ثم قراءة الفاتحة وسورة قصيرة من القرآن.

في الركعة الثانية يكون فيها التكبير خمس مرات ثم قراءة الفاتحة وسورة من القرآن.

عقب الانتهاء من الصلاة يلقي الإمام خطبة العيد.

مظاهر احتفال المسلمين بعيد الأضحى في العراق 2024

بعد انتهاء صلاة العيد يذهب المسلمين إلى ذبح الأضاحي اقتداء بسنة نبينا إبراهيم عليه السلام ويتم توزيع الأضحية على الأهل والأصدقاء والفقراء ويأخذ الشخص لنفسه، ثم في المساء يذهب العديد من الأشخاص إلى المقاهي والمطاعم احتفالات بقدوم العيد.