“العيد فرحة وأجمل فرحة” أرق صور عيد الاضحى 2024 – 1445 وأجمل التهاني والتبريكات لأصحابك وأحبابك

نقدم لكم في موقع البديل مجموعة من أجمل صور عيد الاضحى المبارك 2024 – 1445 لترسلها لأصدقائك وأقاربك وأحبابك، هذا بالإضافة إلى مجموعة من الرسائل والعبارات التي يمكنك إرسالها على مواقع التواصل الاجتماعي كالواتساب والفيس بوك والتليجرام وهكذا، كما يمكنك أن تستخدم هذه الرسائل والعبارات كبوستات على الفيس وتهنئ أصدقائك ويهنئوك وتعم البهجة والسعادة على قلوبكم.

صور عيد الاضحى

عيد الاضحى من المناسبات الإسلامية الجميلة والتي لها مكانة خاصة في قلوبنا بسبب موسم الحج والتكبيرات التي تملئ العالم والتي تهدئ وتريح قلوبنا وتشعرنا بالأمل والبهجة، وهذه المناسبة فرصة لصلة الأرحام والتنزه لتعويض الانشغال والغياب طوال السنة وإليكم مجموعة من أفضل صور عيد الاضحى المبارك:-

أتمنى لكم ولأسرتكم عيد فطر مبارك، وأن يعيده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. عيد سعيد!

أسعد الله أوقاتكم بذكره وأعاده عليكم بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وأسعد. عيد سعيد!

تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، أنتم ومن تحبون جميعًا بإذن الله تعالى.

كل عام وأنتم بخير وأسأل الله أن يتقبل طاعتكم وصيامكم وقيامكم وأن يجعل العيد لكم كُله فرحًا وسرورًا.

تقف الكلمات عاجزة كيف أهنئ من هم أغلى ما في قلوبنا بعيد الأضحى، كُل عام وأنتم بخير، سائلاً المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

رسائل عيد الأضحى المبارك

كل عام وأنتم بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات.

يا صديقي وحبيبي وخير ما أنجبت لي الأيام، عساك من عواده.

أجمل الأماني والتهاني والأمينات أرسلها لكم، فكل عام وأنتم بخير.